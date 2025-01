RFI: ripristinata la circolazione ferroviaria sulla linea Bari-Lecce dopo il furto di cavi di rame

BARI – È tornata regolare a partire dalle 13:00 la circolazione ferroviaria sulla linea Bari-Lecce, dopo una mattinata di forti disagi causati da un furto di cavi di rame avvenuto nella notte tra Ostuni e Monopoli.

L’incidente aveva provocato significative perturbazioni al traffico ferroviario, con ritardi e cancellazioni che hanno coinvolto numerosi viaggiatori.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sono intervenuti prontamente per ripristinare la piena funzionalità della linea. L'intervento, reso particolarmente complesso dalla natura del danno, è stato completato entro il primo pomeriggio, consentendo la ripresa della normale operatività dei treni.

Furto di rame: un problema ricorrente

Il furto di cavi di rame rappresenta una problematica ricorrente per il settore ferroviario, con conseguenze pesanti sulla sicurezza e sull’efficienza del servizio. Le autorità competenti stanno indagando sull’accaduto, mentre RFI continua a rafforzare le misure di prevenzione per contrastare episodi simili in futuro.

I passeggeri sono stati costantemente aggiornati durante la mattinata e assistiti dal personale delle stazioni e a bordo dei treni. Nonostante i disagi, la situazione è tornata alla normalità nelle prime ore del pomeriggio.