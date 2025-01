Ryanair lancia il volo Bari-Bratislava: nuove opportunità per turismo e business

BARI – A partire dal 30 marzo prossimo e fino alla fine di ottobre, Ryanair inaugurerà un nuovo collegamento tra Bari e Bratislava. La tratta, che prevede due frequenze settimanali, sarà operativa il mercoledì e la domenica, con orari studiati per offrire comodità sia ai viaggiatori leisure che business.

Orari dei voli

Bari-Bratislava Mercoledì: 21:35 - 23:15 Domenica: 14:40 - 16:20

Bratislava-Bari Mercoledì: 19:20 - 21:00 Domenica: 12:35 - 14:15



Un ponte tra Puglia e Slovacchia

Il nuovo volo rappresenta un’importante connessione tra la Puglia e Bratislava, capitale della Slovacchia, un mercato turistico in crescita che offre opportunità sia per il settore leisure che per il business. Questo collegamento non solo rafforza il network internazionale della rete aeroportuale pugliese, ma consolida anche il ruolo strategico della regione come ponte tra l’Italia e l’Europa dell’Est.

Turismo e sviluppo economico

Il collegamento con Bratislava rappresenta una preziosa occasione per valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico della Puglia, offrendo al tempo stesso alle imprese locali l'opportunità di espandere la propria presenza su nuovi mercati dell’Europa orientale.

Commenti e prospettive

"Questo nuovo volo dimostra l’impegno di Ryanair a sviluppare ulteriormente il traffico aereo nella regione e ad aprire nuove possibilità di viaggio per i pugliesi e i turisti internazionali. Siamo entusiasti di connettere Bari con Bratislava, una destinazione giovane e promettente," ha dichiarato un portavoce della compagnia.

Con questa iniziativa, l’Aeroporto di Bari continua a consolidarsi come un hub strategico per il traffico aereo internazionale, confermando il suo ruolo di catalizzatore per il turismo e lo sviluppo economico della Puglia.