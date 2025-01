'Riscrivi la tua storia': le scuole dell'ambito territoriale sociale di Gioia del Colle scendono in campo contro la violenza sulle donne

GIOIA DEL COLLE - La lotta alla violenza e alle discriminazioni di genere deve partire dalle nuove generazioni, chiamate ad essere protagoniste attive di un autentico cambiamento culturale. Nasce così l’iniziativa “Riscrivi la tua storia: per una nuova narrazione”, promossa dall’Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle e dal Centro Antiviolenza Li.A. e presentata ieri, giovedì 30 gennaio 2025, a Gioia del Colle, nel Chiostro di Palazzo San Domenico.Presenti l’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Gioia del Colle, dott.ssa Adua Maurizio, la responsabile del Centro Antiviolenza Li.A. dell’Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle, dott.ssa Angela Lacitignola, il direttore Area Servizi alla Persona e Ufficio di Piano del Comune di Gioia del Colle, Avv. Gianfranco Terzo, e le rappresentanze dell’IC “Losapio-San Filippo Neri” e dell’IC “Carano-Mazzini”.“Stimolare la creatività e la sensibilità delle ragazze e dei ragazzi – ricorda l’assessora Adua Maurizio -, ascoltarli e valorizzare il loro talento, significa renderli protagonisti di quel cambiamento culturale che siamo tutti impegnati a promuovere. Un’iniziativa che abbiamo voluto rappresentare simbolicamente con una matita rossa, su cui abbiamo fatto incidere “Riscrivi la tua storia” e il numero del Centro Antiviolenza Li.A., e che coinvolgerà tutte le scuole secondarie di primo grado dell’Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle”. “Affidiamo alle nuove generazioni un grande potere, quello di cambiare le cose – prosegue la dott.ssa Angela Lacitignola, responsabile del Centro Antiviolenza Li.A. -. Riscrivi la tua storia è una possibilità, un’occasione per mettere in gioco la propria creatività per cambiare i lineamenti di questa società”.Con “Riscrivi la tua storia” si invitano alunne e alunni a partecipare, in forma singola o in gruppo, al concorso che prevede la creazione di un componimento artistico di vario genere, in cui rielaborare e risignificare episodi di violenza e discriminazioni di genere vissuti, o di cui sono venuti a conoscenza (anche sul web, in tv, sui giornali), immaginando un finale diverso, che possa lasciare un messaggio di forza, speranza, cambiamento, perché dalla violenza è possibile uscire.Simbolo di questa iniziativa è, quindi, una matita rossa che, riportante l’invito “Riscrivi la tua storia” e il numero del Centro Antiviolenza Li.A. (+39 388 989 8797), nelle prossime settimane verrà distribuita a circa 2000 studenti dei quattro comuni dell’Ambito di Gioia del Colle. Nelle scuole coinvolte, inoltre, verranno organizzati degli incontri di approfondimento con le operatrici del Centro Antiviolenza Li.A. sul riconoscimento di segni e segnali della violenza e sul contrasto alle discriminazioni e agli stereotipi di genere.