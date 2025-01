San Cesario di Lecce, Beatrice Montenegro presenta il suo ultimo libro 'Fuscelli. Versi favole miti'

L’incontro fa parte della rassegna curata da Musicaos Editore in collaborazione con Astràgali Teatro. Mercoledì 5 febbraio 2025, ore 19 Distilleria De Giorgi, Via Vittorio Emanuele III, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Si tiene mercoledì 5 febbraio, alle 19, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, il libro "Fuscelli. Versi favole miti" di Beatrice Montenegro, edito da Musicaos Editore. L’incontro fa parte della rassegna letteraria curata dalla stessa casa editrice, in collaborazione Astràgali Teatro, e prevede gli interventi dell’autrice e dell’editore Luciano Pagano.





Come afferma Pagano: "Un testo dove confluiscono, alternandosi in un gioco di riferimenti culturali tra passato e presente, poesie, rappresentazioni di miti e favole della tradizione classica, citazioni e rimandi per ulteriori percorsi di lettura frutto dell’esperienza professionale dell’autrice. Il lettore, accompagnato dai versi e dalla struttura del testo che consente di attraversare i differenti piani di senso proposti, compirà un viaggio filosofico e poetico, dove i fuscelli cui fa riferimento il titolo andranno a costituire attrezzi indispensabili, piccoli e all’apparenza insignificanti, ma efficaci e a disposizione di chiunque, per costruire un’immagine insieme letteraria e etica della scrittura. Il lettore si accompagnerà a Ovidio, Esopo, Platone, passando per Buzzati, Cardarelli, Neruda, Montale, Eliot, Gibran, e molti altri, in un gioco dove la forza evocativa del mito, grazie all’incontro con la poesia, ci consente di raggiungere la verità in modo diretto, senza mediazioni".





Beatrice Montenegro nasce e vive a Leverano (Le) dove fin da piccola coltiva la sua passione per la lettura. Si laurea in Lettere classiche e insegna nelle scuole secondarie della provincia salentina. Da alcuni anni si dedica alla scrittura. Debutta nel 2017 con il romanzo Pioggia d’ottobre (Edizioni Esperidi), seguito dai romanzi La fragranza dell’erba recisa (Edizioni Esperidi) nel 2020 ed Elpìs (Fides Edizioni) nel 2022.





Ingresso libero.