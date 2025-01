San Valentino, una giornata immersi con Skitour Pro e Eiger Calu

Non c'è regalo più speciale di una giornata immersi nella natura con la persona che ami. Una gita di sci alpinismo tra le vette innevate o un trekking lungo un sentiero mozzafiato: ciò che conta è vivere insieme la magia della montagna. Con Masters, leader italiano nella produzione di bastoni per attività outdoor, ogni momento si trasforma in un'esperienza straordinaria, grazie a un equipaggiamento studiato per garantire performance e comfort senza compromessi.

Questo San Valentino, regala un’esperienza unica: scegli Masters e vivi la montagna con la persona che ami. Con i prodotti Skitour Pro ed Eiger Calu, ogni passo sarà un’emozione da ricordare. Perché l’amore, come la montagna, è un’avventura da vivere insieme.

Skitour Pro

Per le coppie che amano l’adrenalina dello sci alpinismo, il bastone Skitour Pro è la scelta ideale. Realizzato in lega di alluminio 7075, unisce leggerezza e resistenza, garantendo affidabilità anche nelle condizioni più estreme. Grazie al sistema di regolazione Wing Lock, è possibile adattare l’altezza del bastone in pochi secondi, mentre la manopola Palmo soft touch con estensione in schiuma EVA offre una presa confortevole, perfetta per affrontare discese emozionanti o salite impegnative. Con Skitour Pro, ogni passo in montagna diventa un’esperienza indimenticabile.





Eiger Calu

Per chi preferisce esplorare la natura passo dopo passo, il bastone Eiger Calu è il compagno perfetto. Grazie all’innovativa combinazione di materiali come il CaluTech e l’AluTech 7075, questo bastone è leggero, resistente e pronto ad affrontare ogni tipo di terreno. La manopola ergonomica Palmo e il sistema di chiusura Wing Lock assicurano massima praticità e sicurezza, permettendoti di godere appieno della bellezza del paesaggio, mano nella mano con chi ami.