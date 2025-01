Sanità, Perrini: 'Doppio pronto soccorso (SS Annunziata e San Cataldo) e un PS oncologico al Moscati, ora anche Emiliano si è convinto'

BARI - Dichiarazione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione sanità Renato Perrini. “Finalmente - dichiara Perrini - anche il presidente Michele Emiliano ha dovuto ammettere che la città di Taranto non può avere solo un pronto soccorso. Ieri, in occasione del potenziamento della Facoltà di Medicina, ha, infatti, annunciato la volontà di prevedere la non chiusura di quello del Santissima Annunziata quando ci sarà il trasferimento al San Cataldo. Una decisione - prosegue Perrini - che mi rende particolarmente soddisfatto perché sono anni che denuncio, in Consiglio regionale, i particolari disagi dei tarantini che sono costretti a riversarsi tutti sull’unico pronto soccorso cittadino e quindi ad attese interminabili. Ma la notizia del doppio PS in città non è l’unica apertura che sono riuscito a strappare a Emiliano: già in sede di Bilancio mi disse che era favorevole all’apertura del Ps oncologico al Moscati, dedicato a tutti gli ammalati di tumore che proprio per la loro condizione fisica hanno bisogno di trovare in un’unica struttura tutta l’assistenza, anche quella d’urgenza, necessaria. Nei prossimi giorni, perciò, incontrerò il direttore generale della ASL, Vito Colacicco, per comprendere quali sono i passi che bisogna intraprendere per realizzare il risultato. È evidente che tutto questo richiede uno sforzo anche in termini di assunzioni degli operatori sanitari, per questo rispondo subito all’appello fatto sempre dal presidente Emiliano a fare squadra – parlamentari e consiglieri regionali tarantini – per convincere il ministro Schillaci a potenziare la sanità tarantina. Infine, ma non ultimo: nell’ultima seduta di Bilancio, in modo bipartisan, molti consiglieri in modo bipartisan hanno presentato emendamenti a favore dell’Università tarantina (dal potenziamento delle facoltà esistenti alla richiesta di nuovi corsi). È la dimostrazione che l’attenzione per il nostro territorio c’è da parte di tutti, Fratelli d’Italia in questo spirito costruttivo e propositivo ha sempre posto gli obiettivi da raggiungere alla polemica puramente elettorale, proprio perché l’amore per Taranto e provincia viene prima di tutto” conclude Perrini.