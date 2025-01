Bari, domani negli spazi di Porta Futuro Bari il corso HACCP per le pastaie di Bari Vecchia

BARI - Si terrà domani, giovedì 9 gennaio, negli spazi di Porta Futuro Bari, a partire dalle ore 9, il corso gratuito per la sicurezza alimentare rivolto alle pastaie di Bari Vecchia che intendono regolarizzare la propria attività di produzione e vendita di pasta fatta in casa.La frequenza del corso, promosso dal Comune di Bari e condotto dalle organizzazioni di categoria Confartigianato e CNA, consentirà alle pastaie di ottenere la certificazione HACCP, il protocollo che tutela il consumatore garantendo la salubrità degli alimenti, con un’attenzione particolare alla prevenzione dei rischi.Durante il corso, della durata di 4 ore, le partecipanti acquisiranno nozioni relative a:- normativa, sicurezza alimentare e “pacchetto igiene”;- contaminazione degli alimenti;- microrganismi e principali malattie alimentari;- metodi di conservazione degli alimenti;- igiene dei prodotti alimentari;- igiene del personale;- procedure di pulizia e sanificazione;- procedure di autocontrollo e l'H.A.C.C.P.;- rintracciabilità degli alimenti.“Con il corso per la sicurezza alimentare - commenta l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli -, prosegue il percorso di emersione e regolarizzazione delle pastaie di Bari Vecchia fortemente voluto dall'amministrazione comunale per salvaguardare e valorizzare un elemento fondante dell'identità gastronomica e culturale della nostra città. Per promuovere e tutelare l'antica arte delle orecchiette fatte in casa, è necessario che siano garantite procedure corrette di produzione a tutela dei consumatori e della sicurezza alimentare. In questo modo, contiamo di raggiungere l’obiettivo di coniugare la tutela di un prodotto simbolo della nostra tradizione e della nostra stessa identità con il rispetto delle regole”.I prossimi passi del percorso prevedono l'accompagnamento delle pastaie agli adempimenti giuridici e fiscali necessari per diventare OSA (Operatrici per la somministrazione di alimenti), ai sensi delle linee guida per l’applicazione della normativa sull’igiene degli alimenti in attività di preparazione per l’immissione sul mercato e/o la somministrazione di alimenti presso locali utilizzati principalmente come abitazione privata.