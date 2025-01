Sanremo, Sony Music Italy annuncia l'apertura dell'hub polifunzionale

SANREMO - Dall'11 al 16 febbraio SONY MUSIC ITALY sarà ancora una volta un punto di riferimento per tutta la città di Sanremo e gli amanti della musica con SONY MUSIC STORE & MORE, un hub polifunzionale di oltre 150 mq in Corso Garibaldi 28, aperto al pubblico durante tutta la settimana del FESTIVAL DI SANREMO.

Il nuovo store, che conferma l'impegno di Sony Music nel progettare esperienze uniche e coinvolgenti per gli appassionati di musica, è l'evoluzione dei temporary shop di successo allestiti al Lucca Comics & Games e al Festival di Sanremo 2024 e di quelli a Milano dedicati agli AC/DC e agli Articolo 31.

Sony Music Store & More sarà uno spazio esperienziale, dinamico e interattivo, unico nel suo genere, appositamente allestito per l'occasione.

Un concept store che rappresenta il mondo musicale di Sony Music Italy e il suo pubblico con shop, talk, firmacopie, aree entertainment e di ascolto immersive e tanti eventi. Al suo interno sarà possibile scoprire un'ampia selezione di titoli italiani e internazionali, con edizioni speciali e prodotti esclusivi, acquistabili solo a Sanremo. Ogni giorno un ricco calendario di eventi proporrà appuntamenti imperdibili: un'opportunità unica per vivere la musica in tutte le sue sfaccettature.

L'ingresso sarà libero. Maggiori dettagli e il programma completo saranno annunciati nei prossimi giorni.