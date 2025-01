Vergato: la troupe di "Pomeriggio Cinque" aggredita dal presunto stalker di Giovanna De Felice

COLOGNO MONZESE - La trasmissione "Pomeriggio Cinque", condotta da Myrta Merlino su Canale 5, ha trasmesso le immagini della violenta reazione di un uomo, sospettato di essere il responsabile dello stalking nei confronti di Giovanna De Felice, parrucchiera quarantaquattrenne residente a Vergato, in provincia di Bologna.

Giovanna De Felice, che si è trasferita da Bologna a Vergato, vive dal mese di aprile in una situazione di forte disagio a causa di continue persecuzioni da parte di una persona misteriosa. L'abitazione della donna è stata più volte danneggiata, alimentando il suo stato di paura e insicurezza.

Durante la puntata di ieri, Giovanna ha raccontato in diretta la sua angosciante esperienza, testimoniando il clima di terrore in cui vive quotidianamente. Dopo la trasmissione, l'inviata di "Pomeriggio Cinque", Ilaria Dalle Palle, ha raggiunto il presunto stalker per cercare di ottenere una dichiarazione. Tuttavia, come documentato dalle telecamere del programma, l'uomo ha reagito in modo aggressivo, scagliandosi contro la troupe sia verbalmente che fisicamente.

A seguito dell'aggressione, i Carabinieri sono prontamente intervenuti per gestire la situazione e garantire la sicurezza della vittima. In conseguenza degli eventi, per Giovanna De Felice è stato attivato il codice rosso, un protocollo di emergenza che tutela le persone vittime di violenza e stalking.

L'episodio ha suscitato grande indignazione e ha riacceso il dibattito sulla necessità di proteggere in modo più efficace le vittime di stalking. L'intera sequenza dell'aggressione può essere visionata al seguente link: Guarda il video.