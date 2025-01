Santu Pati 2025: il Capodanno Contadino del Salento

TIGGIANO - Il 18 e 19 gennaio 2025 a Tiggiano (Le), un pittoresco borgo medievale nel cuore del Sud Salento, torna l’attesissima Festa di Sant’Ippazio, meglio conosciuta come Santu Pati. Si tratta di un evento che celebra la tradizione contadina salentina e la devozione a Sant’Ippazio, patrono del piccolo paese, protettore della virilità e della fertilità maschile. Un’occasione imperdibile per scoprire la cultura, le tradizioni e la gastronomia tipica di questa parte del Salento.

Un Capodanno Contadino tra fede, tradizione e gastronomia

La festività di Sant’Ippazio è un vero e proprio capodanno contadino, che mescola momenti di grande spiritualità a momenti di convivialità popolare. L’evento prende il via il 17 gennaio, con i tradizionali riti religiosi nella Chiesa Madre, seguiti dall’accensione dei bracieri monumentali e dal concerto della Banda di Aradeo.

Sabato 18 gennaio è il giorno clou della festa, con la celebrazione del Capodanno Contadino. Dalle 19:30, la piazza del paese si anima con prodotti tipici e piatti tradizionali, come la famosa paparotta, una minestra rustica preparata con rape, piselli e pezzi di pane soffritto. La serata prosegue con musica dal vivo e, dalle 21:00, inizia la Sagra della Pestanaca, un omaggio alla carota giallo-violacea, ortaggio simbolo del paese, coltivato esclusivamente nella zona di Tiggiano e riconosciuto dal 2004 come prodotto agroalimentare tradizionale (PAT).

La grande festa di chiusura si svolge domenica 19 gennaio, giorno di Sant’Ippazio, con una serie di eventi religiosi e civili che culminano nella tradizionale Fiera Mercato, dalle 6:00 alle 13:00, con la musica della Banda di Taviano. Alle 15:00 si svolgerà uno dei momenti più spettacolari della festa: l’innalzamento dello stendardo di Sant’Ippazio, un rito simbolico che vede il drappo rosso di 6 metri portato in processione accompagnato dalla statua del santo. Questo gesto segna il passaggio dalla speranza alla benedizione per un anno prospero e un raccolto abbondante. La giornata prosegue con la Messa solenne, celebrata dal Vescovo di Ugento-S.Maria di Leuca, Mons. Vito Angiuli, e concluderà con un concerto di Antonio Castrignanò e Taranta Sound, a partire dalle 20:30.

Tradizione e rituali in un paesaggio mozzafiato

Tiggiano, situato tra il mare Adriatico e il parco naturale che si estende tra Otranto, Leuca e Tricase, è il cuore pulsante di questa celebrazione. Il borgo medievale, noto per le sue masserie cinquecentesche e le distese di grano e terra rossa, è da tempo un punto di riferimento per chi ama il Salento più autentico.

La celebrazione di Sant’Ippazio si distingue non solo per la devozione religiosa, ma anche per la partecipazione popolare, dove si intrecciano momenti di fede e rituali quasi pagani. Una delle tradizioni più caratteristiche riguarda il culto della pestanaca, simbolo di fertilità maschile, con le donne che, attraverso un rito di intercessione, chiedono la guarigione dei malanni maschili.

Durante la festa, i prodotti locali vengono esposti in bancarelle dove la pestanaca è protagonista, ma anche finocchi, carote e sedano, in una miscela di colori e sapori che raccontano la biodiversità del territorio. La sagra, inoltre, funge da vetrina commerciale, richiamando i produttori locali a esporre le proprie eccellenze e a promuovere la conservazione delle tradizioni agroalimentari.

Un’Occasione per scoprire il Salento

Santu Pati è molto più di una festa religiosa: è una vera e propria immersione nelle tradizioni contadine del Salento, che affondano le radici in un passato fatto di fatica, devozione e convivialità. Ogni anno, la celebrazione si arricchisce di nuove attività e iniziative, offrendo a residenti e visitatori un’occasione unica per scoprire l’anima autentica di questa terra. Se siete alla ricerca di un capodanno diverso, all’insegna della tradizione e della gastronomia tipica, Santu Pati 2025 a Tiggiano è l’evento che fa per voi.

Non perdete l’occasione di vivere il Capodanno contadino del Salento e di immergervi in un’atmosfera che sa di antiche tradizioni, buon cibo, fede e allegria. La festa di Sant’Ippazio è un appuntamento che, ogni anno, rende omaggio alla cultura di una terra che è riuscita a mantenere vivo il suo spirito, pur rimanendo aperta a nuove scoperte e interpretazioni.

Santu Pati 2025 è organizzato dal Comitato Festa Patronale della Parrocchia di Tiggiano con il patrocinio del Comune di Tiggiano e della Provincia di Lecce, in collaborazione con PugliArmonica.