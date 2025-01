Serie B: il Bari pareggia 2-2 contro il Brescia al "San Nicola"

Ssc Bari fb



Nel secondo tempo all’ 11’ Bellomo non concretizza una buona occasione. Al 18’ Adorni va a un passo dal pareggio. Al 20’ il Brescia pareggia con Bisoli, girata di sinistro su passaggio di Galazzi. Al 25’ Cistana sbaglia da una posizione favorevole. Al 30’ Maita per un niente non segna. Nella ventitreesima giornata di Serie B il Bari giocherà sabato 25 gennaio alle 15 contro il Cesena all’ “Orogel Stadum”.

- Il Bari pareggia 2-2 contro il Brescia al “San Nicola” nella ventiduesima giornata di Serie B. Nel primo tempo al 1’ il Bari passa in vantaggio con Lella di testa su cross di Oliveri. Al 14’ Falletti va vicino al gol. Al 16’ Galazzi su punizione non inquadra la porta. Al 22’ Lella sfiora la rete. Al 30’ il Brescia pareggia con Bianchi, tocco al volo di destro su passaggio di Nuamah. Al 35’ Falletti per poco non riesce a segnare. Al 38’ Nuamah per un soffio non riesce a realizzare una rete. Al 41’ il Bari ritorna di nuovo in vantaggio con Bellomo di testa su cross di Pucino.