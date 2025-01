Pauroso incidente in montagna: cabina di seggiovia precipita ad Astun, in Spagna

ASTUN, SPAGNA - Un grave incidente si è verificato nella stazione sciistica di Astun, nei Pirenei spagnoli, causando numerosi feriti, tra cui due persone in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza e riportato dal quotidiano El Mundo, l'incidente ha coinvolto 17 persone, mentre una ventina avrebbe riportato contusioni o lesioni di minore entità.

La dinamica dell’incidente

L’episodio si è verificato a causa di un guasto alla carrucola di ritorno della seggiovia, che ha provocato la rottura di un cavo, secondo quanto dichiarato da Miguel Angel Clavero, direttore generale delle emergenze del governo di Aragona. La rottura ha causato il distacco e la caduta di una cabina, facendo sobbalzare l’intero sistema e coinvolgendo diversi passeggeri.

Un giovane testimone, intervistato dalla televisione pubblica spagnola TVE, ha descritto il momento drammatico: “Ho visto saltare un cavo nel meccanismo della seggiovia. All’improvviso, le seggiovie hanno iniziato a sobbalzare e la gente veniva sbalzata in aria”.

Le operazioni di soccorso

I due feriti più gravi, entrambi coscienti, sono stati trasportati in elicottero negli ospedali di Saragozza e Huesca per ricevere cure immediate. Le squadre di emergenza locali hanno rapidamente evacuato l’area e fornito assistenza ai feriti, con l’intervento coordinato di soccorritori, ambulanze e mezzi aerei.

Le conseguenze e le indagini

Il bilancio complessivo registra due persone in gravi condizioni e una ventina di altre vittime con ferite più lievi, come contusioni e piccoli traumi. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le cause tecniche che hanno portato al guasto della carrucola, al fine di evitare simili tragedie in futuro.