Serie A: la Juve piega il Milan 2-0 e si rilancia verso la zona Champions

TORINO - La Juventus si impone sul Milan con un netto 2-0 all'Allianz Stadium, riscattando la sconfitta subita in Supercoppa e trovando una vittoria fondamentale che potrebbe segnare la fine della "pareggite" che ha caratterizzato le ultime otto partite in campionato (sette pareggi).

La svolta nella ripresa

Dopo un primo tempo equilibrato, nel quale le occasioni più pericolose erano state per il Milan con Reijnders e Leao, la Juventus è uscita dagli spogliatoi con maggiore aggressività e determinazione. Nel giro di cinque minuti, la squadra di Massimiliano Allegri ha piazzato un uno-due micidiale.

Al 55’, Mbangula ha sbloccato il risultato con un tiro deviato da Emerson Royal, che ha spiazzato il portiere rossonero. Al 60’, è stato il turno di Timothy Weah, che ha siglato il raddoppio con una conclusione precisa dopo una splendida azione corale.

Un Milan irriconoscibile

Il Milan di Sergio Conceição, imbattuto fino a questo momento sotto la guida del tecnico portoghese, non è riuscito a reagire. Fino a oggi esperto in rimonte, stavolta il "Diavolo" è apparso spento e incapace di ribaltare il risultato. I problemi che fino a questo momento si erano limitati alla prima frazione sono stati evidenti anche nella ripresa: la squadra non è mai realmente entrata in partita.

La situazione in classifica

Con questa vittoria, la Juventus si porta al quarto posto, scavalcando la Lazio e rilanciandosi in zona Champions League. La vittoria assume un peso specifico ancora maggiore perché permette ai bianconeri di spingere indietro una diretta concorrente: il Milan, che rimane con una partita in meno, si trova ora a sei punti di distanza e vede complicarsi il cammino verso l’Europa che conta.

Rossoneri in crisi

Il Milan, con questa sconfitta, scivola all'ottavo posto, superato anche dal Bologna. Per Conceição sarà importante analizzare la prestazione e trovare una soluzione per risollevare una squadra che, dopo un avvio promettente sotto la sua guida, sembra ora in difficoltà.

La Juventus, invece, si gode una vittoria convincente e spera di aver ritrovato la strada giusta per continuare la sua rincorsa ai vertici della classifica.