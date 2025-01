Serie C, Girone C: il Monopoli cade contro la Juventus Next Gen 1-0 a Biella

Primo tempo: equilibrio e poche occasioni

- La ventitreesima giornata del Girone C di Serie C segna una battuta d’arresto per il Monopoli, sconfitto 1-0 dalla Juventus Next Gen allo stadio di Biella. Una partita equilibrata, ma decisa da un episodio chiave nel secondo tempo.

Il primo tempo si apre con un’occasione per i padroni di casa al 21', quando Cudrig della Juventus Next Gen sfiora il vantaggio con un tiro insidioso. I biancoverdi faticano a costruire azioni pericolose, mantenendo però un assetto difensivo solido.

Secondo tempo: il rigore decisivo

Nella ripresa, la partita si accende. Al 4’, Grandolfo del Monopoli sfiora il gol con un colpo di testa, seguito da un tentativo di Sylla al 9’ che non trova lo specchio della porta. Al 20’, una grande occasione per il Monopoli passa dai piedi di Bulevardi, che però non riesce a concretizzare.

Il momento decisivo arriva al 29’: un fallo di Greco su Mulazzi porta l’arbitro a concedere un calcio di rigore ai bianconeri. Dal dischetto, Palumbo non sbaglia e porta la Juventus Next Gen in vantaggio.

Occasioni mancate e il forcing finale

Il Monopoli tenta il tutto per tutto per cercare il pareggio. Al 36’, ancora Grandolfo sfiora la rete di testa, mentre al 44’ Cristallo fallisce clamorosamente da posizione favorevole. Nel recupero, Guerra della Juventus Next Gen sfiora il raddoppio, ma il risultato rimane invariato fino al triplice fischio.

Classifica

Nonostante la sconfitta, il Monopoli mantiene la vetta della classifica con 44 punti, a pari merito con il Benevento. La Juventus Next Gen, invece, sale a quota 27 punti, occupando la quattordicesima posizione.

Prossimi impegni

Il Monopoli dovrà reagire prontamente nel prossimo turno per consolidare la sua posizione al vertice, mentre la Juventus Next Gen cercherà di dare continuità a questo importante risultato.