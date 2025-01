Tregua a Gaza: finalmente scatta il cessate il fuoco con tre ore di ritardo

Dopo un rinvio di tre ore, è finalmente entrata in vigore la tregua a Gaza alle 10:15 ora italiana. Il cessate il fuoco, originariamente previsto per le 8:30 locali, è stato posticipato a causa di ritardi nella consegna della lista degli ostaggi da parte di Hamas.

Gli ostaggi rilasciati

La tregua è iniziata dopo che Hamas ha fornito i nomi delle prime tre donne rilasciate: Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher. Queste sono le prime vittime di rapimento che verranno liberate nell’ambito dell’accordo mediato per il cessate il fuoco.

Aiuti umanitari

Contestualmente, le Nazioni Unite hanno confermato l’arrivo dei primi camion carichi di aiuti umanitari a Gaza, un passo cruciale per alleviare la drammatica situazione della popolazione civile colpita dal conflitto.

La tregua rappresenta un momento di speranza per entrambe le parti coinvolte nel conflitto e per la comunità internazionale che ha lavorato intensamente per raggiungere questo delicato accordo. Resta ora da vedere se il cessate il fuoco sarà rispettato e se le condizioni stabilite porteranno a una riduzione delle tensioni.