Scuola: laboratori didattici all'IISS "A. Righi" di Taranto

TARANTO - Sabato 25 gennaio, l' IISS "A. Righi" di Taranto, nell'ambito delle iniziative volte a favorire la conoscenza dell’Istituto e dell'offerta didattica nei vari indirizzi, propone delle attività che permettano ai ragazzi di vivere un'esperienza all'intero degli spazi laboratoriali.Sarà possibile Immergersi nell'atmosfera unica dei laboratori di Informatica, Elettronica ed elettrotecnica, Aeronautica, e Meccanica per partecipare ad alcune esperienze dirette attraverso le attrezzature in dotazione all'istituto, guidati da docenti e assistiti da alcuni studenti del triennio di specializzazione.Presso il dipartimento di Informatica sarà possibile Programmare un robot, partecipare ad un progetto di Realtà immersiva o ad uno sulla Intelligenza artificiale.Il dipartimento di Aeronautica invece permetterà di provare un Simulatore di volo, oppure un Simulatore di saldatura o di realizzare un Modello tridimensionale.Il dipartimento di Elettronica ed Elettrotecnica metterà invece a disposizione di chi vorrà partecipare, un progetto di Automazione con il braccio robotico laser e stampa 3d, uno di Generazione di note musicali oppure per la realizzazione di Circuiti in logica cablata e programmata.Presso il dipartimento di Meccanica sarà possibile utilizzare un Simulatore idraulico e di impianti di climatizzazione, realizzare Modelli 3d o un Robot industriale.Per partecipare all'iniziativa è necessario prenotarsi link: https://forms.gle/opuFSGKrzGBRkAms5 Le attività si svolgeranno sabato 25 gennaio a partire dalle ore 9,00 presso la sede centrale del Righi in via Dante 140, a Taranto.