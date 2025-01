Serie C: il Cerignola supera il Messina 3-1 al "San Filippo" e consolida il terzo posto

FRANCESCO LOIACONO - Il Cerignola si impone con un convincente 3-1 sul Messina nella ventunesima giornata del girone C di Serie C. La squadra pugliese, guidata da una prestazione solida e concreta, conquista tre punti preziosi e consolida il terzo posto in classifica con 38 punti, mentre il Messina rimane terzultimo a quota 16.

Primo tempo: Cerignola subito avanti, Messina impreciso

La partita si sblocca già al 4’ grazie a Ruggero, che con un facile tocco di destro a porta vuota sfrutta al meglio un assist preciso di Russo, portando subito avanti il Cerignola.

Gli ofantini sfiorano il raddoppio al 34’ con una punizione velenosa di Achik, ma il pallone si spegne di poco a lato. Al 37’, il Messina prova a reagire con Luciani, che va vicino al gol ma senza fortuna.

Secondo tempo: il Cerignola accelera e chiude il match

Nella ripresa, il Messina trova il momentaneo pareggio al 6’ con Anatriello su calcio di rigore, assegnato per un fallo del portiere Saracco sullo stesso attaccante siciliano.

La gioia dei padroni di casa dura poco: al 15’, il Cerignola torna in vantaggio con Salvemini, abile a insaccare di testa su un perfetto cross di Russo. Quattro minuti più tardi, al 19’, arriva la terza rete degli ospiti con Romano, che svetta di testa su un preciso assist di Achik, chiudendo virtualmente la partita.

Il Messina tenta una timida reazione, andando vicino al gol al 30’ con una punizione insidiosa di Petrucci, ma è ancora il Cerignola a sfiorare il poker al 39’, quando Salvemini manca di poco la doppietta personale.

La classifica: Cerignola in corsa, Messina in difficoltà

Con questa vittoria, il Cerignola si conferma al terzo posto con 38 punti, proseguendo la sua rincorsa verso le posizioni di vertice. Il Messina, invece, rimane invischiato nella zona retrocessione, terzultimo con soli 16 punti, e dovrà lavorare duramente per invertire la rotta nelle prossime giornate.

Tabellino della partita:

Messina-Cerignola 1-3

Marcatori: 4’ Ruggero (C), 6’ st Anatriello (M) rig., 15’ st Salvemini (C), 19’ st Romano (C).

Messina: Fumagalli; Ferrara, Trasciani, Versienti; Marino, Fiorani (25’ st Balde), Petrucci, Luciani (20’ st Celesia); Anatriello, Perez, Kragl. All.: Raciti.

Cerignola: Saracco; Allegrini, Ligi, Russo; Coccia (30’ st De Cristofaro), Longhi, Achik, Sainz-Maza (35’ st Malcore); Ruggero (25’ st Langella), Salvemini, Romano. All.: Pazienza.

Ammoniti: Saracco, Salvemini (C); Ferrara, Marino (M).

Arbitro: Luigi Carella di Bari.