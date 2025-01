Sparatoria nella notte di Capodanno a Bari: ferito un 20enne, indagini

BARI – Proseguono le indagini sulla sparatoria avvenuta nella notte di Capodanno nel quartiere Japigia di Bari, dove Francesco Crudele, 20 anni, è stato ferito da un colpo di pistola all’addome. Il giovane, sottoposto a un intervento d’urgenza, è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Un passato segnato dalla violenza

Il nome di Francesco Crudele non è nuovo alle cronache locali. Il 20enne era già rimasto coinvolto nella sparatoria dello scorso settembre al Bahia Beach di Molfetta, dove perse la vita la 19enne Antonella Lopez. In quella tragica occasione, Crudele fu colpito insieme ad altri due giovani mentre si trovava in compagnia di Palermiti junior, in uno scenario di violenza legato a faide locali.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria di Capodanno sarebbe nata da una lite riconducibile al mondo della droga, un ambito in cui le tensioni possono rapidamente degenerare. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con esattezza gli eventi e di individuare i responsabili dell’attacco.