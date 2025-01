'Taranto Città Europea dello Sport 2025', dal progetto di sponsorizzazione un'opportunità per ritorni economici e di visibilità

TARANTO - Il titolo di "Città Europea dello Sport 2025" rappresenta per Taranto una grande occasione non solo per accrescere ulteriormente la sua vocazione sportiva, ma anche per trasmettere all’estero l’immagine di un territorio in cui la promozione e la diffusione delle pratiche motorie fanno parte di una cultura della vita attiva che, finalizzata alla salute e al benessere, sia capace di favorire la riduzione dell’inquinamento e la tutela dell’ambiente. - Il titolo di "Città Europea dello Sport 2025" rappresenta per Taranto una grande occasione non solo per accrescere ulteriormente la sua vocazione sportiva, ma anche per trasmettere all’estero l’immagine di un territorio in cui la promozione e la diffusione delle pratiche motorie fanno parte di una cultura della vita attiva che, finalizzata alla salute e al benessere, sia capace di favorire la riduzione dell’inquinamento e la tutela dell’ambiente.





E che lo sport stia assumendo in questo contesto un ruolo trainante anche a livello economico lo dimostrano gli eventi organizzati in questi anni come il "Campionato Italiano Aquathlon"; la seconda tappa del "Dominate the water Race"; il Mediterraneo Open Water; la seconda edizione del "Sail Grand Prix" (già ospitato nel 2021); la "Coppa del Mondo di Para Triathlon - World Triathlon Para Cup" organizzata dalla Federazione Italiana Triathlon – FITRI e il "Festival Cultura Paralimpica 2023" organizzato dal Comitato Italiano Paralimpico – CIP, tutte manifestazioni che sono state in grado di produrre ricadute economiche, reputazione, visibilità, movimento turistico, coesione sociale ed infrastrutture (si pensi, in questo caso, agli interventi finalizzati alla rifunzionalizzazione e riqualificazione delle palestre di numerosissime scuole).





Alla luce di questi risultati, siccome lo sport non è solo un fortissimo strumento inclusivo, ma anche un generatore di opportunità economiche, tutti gli stakeholder del territorio hanno la possibilità di partecipare a questa grande stagione di diversificazione produttiva nella quale proprio le attività collegate alla pratica sportiva diventano un fattore capace di contribuire in maniera massiva alla promozione di una terra custode di un inestimabile patrimonio storico culturale e paesaggistico.





Dando seguito alle tantissime iniziative che in questi ultimi anni hanno messo al centro i valori dello Sport, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ha pubblicato un avviso rivolto a soggetti pubblici, o privati anche in forma associata, imprese ed altre aziende in possesso dei requisiti previsti che intendono proporsi come sponsor economici nel corso del 2025, anno che vedrà Taranto sotto i riflettori della ribalta sportiva internazionale in attesa dell’altro attesissimo appuntamento agonistico: i "XX Giochi del Mediterraneo 2026".





La partecipazione al progetto di sponsorizzazione consentirà a tutte quelle realtà imprenditoriali che intendono proporre e promuovere il loro marchio di poter contare su una visibilità in grado di arricchire il prestigio del proprio "brand" in un ambito sportivo internazionale. Di durata annuale, l’iniziativa punta a realizzare un periodo ricco di eventi capaci sia di richiamare visitatori e turisti, sia di creare sinergie e di sensibilizzare la cittadinanza alla costruzione di un tessuto sociale virtuoso nel solco del programma di rigenerazione urbana, ambientale, economica e culturale ricompreso nel più vasto piano locale di transizione europea denominato "Ecosistema Taranto".





Lo scopo dell’avviso è quello di acquisire manifestazioni di interesse da parte di sponsor economici che con le loro attribuzioni consentiranno di ridurre i costi e, di conseguenza, le quote di partecipazione del Comune di Taranto al progetto "Taranto European City of Sport 2025". Un progetto che, oltre ad appuntamenti strettamente sportivi, includerà anche diverse iniziative culturali e motorie per tutte le età, finalizzate ad incrementare l’indice di sportività e a diffondere la consapevolezza che una regolare attività sportiva agevola il benessere psicofisico.





Si segnala che restano altri 12 giorni per poter manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione (il termine per la trasmissione delle istanze scade alle 23.59 del 22 gennaio 2025). Per ulteriori informazioni o chiarimenti e per presentare eventuali candidature si potrà fare riferimento all’indirizzo PEC culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it indicando il seguente oggetto: "AVVISO PUBBLICO PER SPONSORIZZAZIONE TARANTO EUROPEAN CITY OF SPORT 2025".