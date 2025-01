Ceglie Messapica, Fenailp (Lubes): 'Ringrazio il sindaco Angelo Palmisano e la Telecom Italia per l'immediato intervento sulla rete internet in diverse zone della città'

CEGLIE MESSAPICA (BR) - "La Fenailp desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, e alla compagnia 'Telecom Italia' per l'immediato intervento e la risoluzione del disservizio che ha interessato la rete Internet in diverse zone della città. Grazie all’interessamento diretto del Sindaco attivandosi con delle segnalazioni con i soggetti competenti, è stato possibile ripristinare la piena funzionalità della rete. La Fenailp si è attivata subito, tramite segnalazioni delle stesse imprese e cittadini con una petizione da parte degli interessati, ha provveduto immediatamente a comunicare tramite PEC per evitare ulteriori disagi a cittadini e imprese locali. La tempestività e l'efficacia dell'azione intrapresa rappresentano un chiaro esempio di attenzione verso le esigenze della comunità" si legge in una nota stampa a cura del Vicepresidente Nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes. - "La Fenailp desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, e alla compagnia 'Telecom Italia' per l'immediato intervento e la risoluzione del disservizio che ha interessato la rete Internet in diverse zone della città. Grazie all’interessamento diretto del Sindaco attivandosi con delle segnalazioni con i soggetti competenti, è stato possibile ripristinare la piena funzionalità della rete. La Fenailp si è attivata subito, tramite segnalazioni delle stesse imprese e cittadini con una petizione da parte degli interessati, ha provveduto immediatamente a comunicare tramite PEC per evitare ulteriori disagi a cittadini e imprese locali. La tempestività e l'efficacia dell'azione intrapresa rappresentano un chiaro esempio di attenzione verso le esigenze della comunità" si legge in una nota stampa a cura del Vicepresidente Nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes.





"Nel contempo, la Fenailp ringrazia la compagnia 'Telecom Italia' per aver prontamente preso in considerazione la problematica segnalata e per l'intervento effettuato sulle apparecchiature guaste. Tuttavia, si ritiene opportuno ribadire la necessità di un provvedimento più strutturale e definitivo sulla cabina interessata, così da prevenire futuri disservizi, specialmente in caso di condizioni meteorologiche avverse. Disservizi frequenti come quelli verificatisi nelle ultime settimane non solo creano disagi ai cittadini, ma provocano anche danni economici e organizzativi significativi alle attività produttive locali. È fondamentale che si adottino tutte le misure necessarie per garantire una continuità del servizio, evitando ulteriori inconvenienti. La Fenailp sottolinea inoltre che, qualora tali disservizi dovessero continuare, le imprese coinvolte si riservano il diritto di richiedere un risarcimento a copertura dei danni subiti. Rimaniamo a disposizione per eventuali incontri volti a valutare insieme soluzioni definitive e durature per il bene della comunità. Con stima e fiducia, confidiamo nella sensibilità e nella collaborazione delle istituzioni e della compagnia 'Telecom Italia' per assicurare ai cittadini e alle imprese di Ceglie Messapica un servizio Internet stabile ed efficiente" si legge ancora nella nota stampa del Vicepresidente Nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes.