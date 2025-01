Taranto ospita per la prima volta la Giunta del CONI: un evento storico al Castello Aragonese

TARANTO – Un evento senza precedenti per la città di Taranto: oggi, nella suggestiva cornice del Castello Aragonese, si è svolta la 1158ª Giunta del CONI, un appuntamento storico che ha visto riuniti esponenti di primo piano dello sport italiano.

La dichiarazione di Antonio Paolo Scalera

Antonio Paolo Scalera, consigliere regionale del gruppo LPD, ha espresso soddisfazione per la scelta della Città dei Due Mari come sede dell’importante incontro.

“La 1158ª Giunta del CONI si è tenuta quest’oggi a Taranto nella pittoresca cornice del Castello Aragonese. È la prima volta nella storia che un evento così significativo si svolge nella nostra città – ha dichiarato Scalera –. Ho avuto l’onore di partecipare in qualità di Consigliere Regionale, alla presenza di tanti campioni dello sport italiano, pugliese e tarantino in particolare, come l’olimpionica di marcia Antonella Palmisano.”

Un’occasione per guardare al futuro

L’incontro ha posto l’accento sull’importanza dei Giochi del Mediterraneo, un evento che Scalera ha definito un’occasione di “riscatto in termini sociali ed economici” per Taranto e la sua provincia. La manifestazione, prevista per il 2026, rappresenta una tappa fondamentale per il rilancio della città attraverso lo sport, con investimenti infrastrutturali e progetti di inclusione sociale legati all’evento.

La presenza di campioni simbolo dello sport italiano

La Giunta ha visto la partecipazione di figure di spicco dello sport nazionale, con un focus particolare sugli atleti pugliesi e tarantini, che hanno portato in alto i colori della regione e rappresentano un modello per le nuove generazioni.

Con l’organizzazione di un evento di tale portata, Taranto si conferma sempre più un centro di riferimento non solo per la cultura e la storia, ma anche per lo sport e lo sviluppo economico sostenibile.