Sanremo 75, Antonella Clerici e Gerry Scotti nella prima serata del Festival

Antonella Clerici e Gerry Scotti saranno i conduttori che affiancheranno Carlo Conti nella prima serata, martedi 11 febbraio, del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Lo ha annunciato in diretta lo stesso direttore artistico durante la trasmissione condotta da Antonella Clerici “E’ sempre Mezzogiorno” della Clerici, con un “divertito” Scotti in collegamento. Svelati, dunque, i “due grandi amici” che Conti stava cercando di coinvolgere per completare il cast dei co-conduttori (annunciati la scorsa settimana) della kermesse: Bianca Balti, Geppi Cucciari, Katia Follesa, Nino Frassica, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Mahmood, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, e Alessandro Cattelan.

Di seguito la conduzione “insieme”.

Nella prima serata, Carlo condurrà con Antonella Clerici e Gerry Scotti.

Nella seconda, Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.

Nella terza, Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone.

Nella quarta serata, Geppi Cucciari e Mahmood.

Nella quinta ed ultima, con Carlo e Alessandro Cattelan, anche Alessia Marcuzzi.