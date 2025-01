Taranto: Stem Experience, laboratori, workshop, esibizioni corali e molto altro, hanno animato la seconda giornata di Open Day dell’Istituto San Giovanni Bosco

TARANTO – Il 16 gennaio 2025, le tre sedi di via Umbria, via Val d’Aosta e via Polibio della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’I.C. San Giovanni Bosco di Taranto hanno accolto famiglie e studenti per mostrare le attività didattiche e coinvolgerli nella partecipazione a laboratori artistici, musicali, linguistici e scientifici, e workshop organizzati in occasione della seconda giornata di Open Day. – Il 16 gennaio 2025, le tre sedi di via Umbria, via Val d’Aosta e via Polibio della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’I.C. San Giovanni Bosco di Taranto hanno accolto famiglie e studenti per mostrare le attività didattiche e coinvolgerli nella partecipazione a laboratori artistici, musicali, linguistici e scientifici, e workshop organizzati in occasione della seconda giornata di Open Day.





Alle ore 10.00 si è tenuto, presso la sede Lorenzini di via Umbria, il primo incontro con la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Floriana Bottiglia, dedicato ai genitori dei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia, a seguire, alle ore 10.30, si è svolto il secondo incontro, presieduto sempre dalla DS, con i genitori dei bambini delle classi quinte della scuola Primaria. Al termine degli incontri, in cui la Dirigente ha potuto mostrare alle famiglie il piano di studi, le attività didattiche, i progetti in itinere e quelli in avvio, oltre che presentare le diverse iniziative che vedono e vedranno coinvolto l’intero Istituto, i genitori hanno potuto conoscere parte del team docente, ammirare i lavori svolti dagli studenti, assistere ad un’esibizione di parte del coro della Scuola Secondaria di Primo Grado, che, da quest’anno, vanta anche il nuovo indirizzo musicale.





I bambini sono stati attivamente coinvolti dai docenti in diversi laboratori. Tra le proposte, grande interesse hanno suscitato sicuramente gli innovativi ambienti e gli ausili tecnologici, di cui la scuola si è dotata per favorire l’apprendimento, l’inclusione e stimolare curiosità, partecipazione e interesse nei giovani studenti, come i visori ottici, i programmi digitali avanzati, i droni, l’aula esperenziale, realizzata nel plesso di via Umbria, l’aula immersiva, realizzata nel plesso di via Polibio. Parte dell’offerta formativa è, infatti, certamente la Stem Experience, ovvero la possibilità di utilizzare realtà virtuale e realtà aumentata per accedere a modalità di apprendimento più interessanti, coinvolgenti e partecipate. I docenti sono stati, infatti, opportunamente formati per l’utilizzo dei nuovi mediatori didattici e, attualmente, stanno terminando la formazione per l’implementazione di programmi specifici come ZSpace, che permettono di regalare alle classi un’esperienza sempre più “immersiva”, utilizzando l’olografia e la stereoscopia. Le nuove metodologie didattiche consentono dunque agli alunni di sentirsi parte integrante del processo e di venire incontro a tutte le diverse esigenze formative e abbracciare i diversi stili di apprendimento.





Gli studenti, infatti, possono interagire con gli oggetti olografici, esplorare modelli 3D e visualizzare contenuti interattivi in modo coinvolgente e stimolante, con l’obiettivo di incoraggiare bambini e ragazzi a sperimentare le diverse materie per sviluppare un pensiero creativo e una risoluzione dei problemi innovativa.





Altra interessante novità dell’I.C. San Giovanni Bosco di Taranto è il nuovo indirizzo musicale, avviato da quest’anno e che sta già ottenendo un ottimo riscontro. I genitori, infatti, hanno potuto visitare la "Sala Azzurra" dedicata ai concerti, il laboratorio di musica e visionare tutti gli strumenti musicali di cui è stato dotato l’Istituto, tra cui un pianoforte a coda, i sax, le chitarre, le tastiere, le batterie, a disposizione di tutti gli studenti del nuovo indirizzo. Inoltre, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, la scuola, già dal prossimo anno, darà l’opportunità di iscrivere i propri figli al tempo prolungato, che prevedrà il servizio mensa e, a seguire, le lezioni di Musica con il personale docente.





In mostra anche le attività sviluppate presso la Biblioteca della scuola, sita in via Polibio, in cui si realizzano laboratori di lettura e teatro. La scuola, inoltre, da pochi giorni, consente, a studenti e docenti di accedere ad una vasta gamma di risorse digitali attraverso le LIM presenti in tutte le classi e i singoli device, quali: libri digitali, audiolibri, film, ebook, Spotify, giornali nazionali tramite Edicola PressReader, contenuti su arte (dipinti, musei ecc.) e musica (compresi spartiti), e molto altro.





Durante la giornata di Open Day, i bambini hanno quindi potuto partecipato ad attività, giochi educativi e laboratori organizzati dai docenti di ogni plesso, mentre i genitori hanno potuto visitare gli spazi e prendere visione di parte dei progetti realizzati da bambini e ragazzi delle diverse fasce di età. I bambini dell’Infanzia, nel plesso di via Polibio, hanno inoltre festeggiato la "Festa dell’Arancia" e offerto agli ospiti merenda e spremute d’arancia realizzate in loco con l’aiuto delle maestre.





Le giornate di Open Day rappresentano certamente un momento privilegiato per vivere la proposta educativo-didattica della scuola. La scelta dell’Istituto Scolastico è, infatti, un passo fondamentale, motivo per cui la San Giovanni Bosco è sempre lieta di aprire le sue porte per incontrare e accompagnare le famiglie nel cammino del percorso educativo dei propri figli e mostrare, oltre a laboratori e strumenti innovativi, il grande lavoro che ogni giorno svolgono docenti e personale scolastico, al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni.