Tavolo crisi TAC, Triggiani e Delli Noci: “Le nostre proposte al Governo e le azioni regionali a sostegno dei lavoratori e del comparto”

BARI - “Un incontro utilissimo che ho voluto fortemente e convocato con il supporto rilevante della nostra task force Occupazione, guidata da Leo Caroli, in cui sono emerse alcune rilevanti proposte come ad esempio la possibilità di estendere gli ammortizzatori sociali in deroga non solo alle piccole medie e grandi imprese che abbiano esaurito il numero massimo di settimane disponibili nel cosiddetto quinquennio mobile, ma anche alle piccole e piccolissime aziende, con meno di 15 dipendenti, che rappresentano il bacino delle aziende contoterziste, molto attive e presenti della nostra Regione”. Lo dichiara l’assessora alle Crisi industriali della Regione Puglia, Serena Triggiani, a margine dell’incontro convocato con la task force regionale Occupazione, presieduta da Leo Caroli, insieme all’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, per fronteggiare la crisi del settore Tessile Abbigliamento Calzature (TAC) in Puglia. Al tavolo hanno preso parte le organizzazioni datoriali, Confindustria, CNA, Confagri e Claai e le sigle sindacali confederali e di categoria Cgil, Cisl, Uil e Ugl, regionali e territoriali."Inoltre - ha proseguito Triggiani - l’imminente pubblicazione annunciata dall’assessore al Lavoro Sebastiano Leo del nuovo bando per i percorsi formativi a favore dei cassintegrati a zero ore in costanza di rapporto di lavoro di lavoro, potrà costituire una risposta formidabile regionale ai nuovi bisogni formativi e di riqualificazione professionale degli addetti del settore, i quali potranno percepire anche una indennità di frequenza, rappresentando altresì un patrimonio formidabile di competenza da non disperdere, avendo un’età media di oltre i 50 anni. Ci convince molto anche l’ipotesi di una nuova dote occupazionale a favore delle aziende del settore, per questo facciamo nostra la proposta emersa dal tavolo di approfondire, da un lato, con altri colleghi di Giunta il ruolo che la Regione con le misure che potrebbe mettere in campo. Dall’altro accogliamo anche favorevolmente l’ipotesi di rilanciare al Governo nazionale la richiesta di rifinanziamento della misura nazionale Decontribuzione Sud sì da risollevare settori in crisi come il TAC.Questo modello operativo di sentire tutte le parti coinvolte – ha concluso l’assessora Triggiani -, ovvero il sindacato e le parti datoriali, prima di affrontare tavolo nazionale è un modello che ci convince molto perché ci consente di acquisire un prezioso contributo di analisi e di proposta da parte delle nostre aziende e dei nostri sindacati, sforzandoci di fare sintesi per rendere più forte ed incisiva la voce della Regione presso il Ministero. E mi riferisco ai diversi tavoli nazionali, come quello sulla conversione delle aree dismesse dall’Enel a Cerano di Brindisi o per la crisi della chimica a Brindisi o per l’automotive”.Per l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, “il tema della crisi di settore a carattere nazionale ha evidentemente forti ripercussioni su un settore strategico per alcune zone industriali della regione, in particolare Martina Franca, Barletta e Salento con notevoli impatti occupazionali. Per tutte queste ragioni oggi abbiamo annunciato la disponibilità ad un tavolo permanente che si riunisca mensilmente proprio per analizzare le evoluzioni del mercato e della crisi e sulla base di quello che viene fuori costruire azioni concrete. Un tavolo che tenga insieme l’assessorato al Lavoro, l’assessorato alla crisi e quello allo Sviluppo economico per affrontare insieme le nuove sfide, chiedere, per esempio, al Governo centrale un’area di crisi specifica e di riprogrammare altresì i fondi della Legge 181 che erano destinati agli investimenti sul TAC. Ovviamente appare indispensabile pensare e programmare azioni di formazione e sostegno all’imprenditoria, ai lavoratori e tutela occupazionale”.“Siamo soddisfatti di questo confronto proficuo e anticipiamo l’aver calendarizzato già a brevissimo il prossimo tavolo – ha dichiarato il presidente del Sepac, Leo Caroli: nel frattempo notificheremo al Governo queste prime proposte e ne faremo tesoro per la definizione delle politiche regionali per il lavoro e lo sviluppo economico”.