ADM, Turco (M5S): 'Taranto non sia declassata: il suo porto è strategico'

- "La notizia del declassamento dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto desta non poche preoccupazioni in merito alle sorti del porto ionico. Non si comprende in che modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e quindi il MEF possa aver assunto questa scelta, che appare non pedissequa rispetto ai criteri di oggettività cui dovrebbe essere ispirata l'azione amministrativa, in quanto il solo Porto di Taranto ricopre un valore a dir poco strategico per il Paese. Appare, invero, assurdo che l'industrialismo meloniano si arresti proprio sulle sponde dello scalo attiguo agli enormi stabilimenti del territorio. Per queste ragioni la prossima settimana presenterò un'interrogazione urgente ai Ministri competenti: Taranto non può perdere altre infrastrutture utili al suo divenire".