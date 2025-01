Teatro Radar: Ettore Bassi in scena giovedì a Monopoli con 'Trappola per topi'

ph_Marina Alessi

MONOPOLI - A 73 anni dalla prima messa in scena all’Ambassadors Theatre di Londa, un classico per il teatro di Agatha Christie arriva a Monopoli nell’adattamento che vede protagonista Ettore Bassi. Giovedì 23 gennaio alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Radar, lo spettacolo Trappola per topi, nuovo appuntamento della Stagione 2024.25 ‘Attraversamenti’ a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari.La produzione La Pirandelliana è diretta da Giorgio Gallione, con traduzione e adattamento a cura di Edoardo Erba. La commedia di genere poliziesco di Agatha Christie è tratta dal suo racconto ‘Tre topolini ciechi’ e si svolge nella pensione familiare Monkswell manor, una normale casa della campagna Inglese. Mollie e Giles Ralston ricevono i loro primi cinque ospiti mentre è in corso una bruttissima bufera di neve. La sera stessa la Radio trasmette la notizia di un omicidio avvenuto a Paddington, la vittima un'anziana donna. Nel frattempo nell'albergo arrivano degli strani clienti, ognuno sembra avere qualcosa da nascondere, qualche segreto forse legato a un fatto di sangue avvenuto molti anni prima.“Trappola per topi ha un plot ferreo ed incalzante, è impregnata di suspense ed ironia, ed è abitata da personaggi che non sono mai solo silhouette o stereotipi di genere, ma creature bizzarre ed ambigue il giusto per stimolare e permettere una messa in scena non polverosa o di cliché – spiega il regista Gallione - nonostante l’ambientazione d’epoca e tipicamente British, il racconto e la trama possono essere vissuti come contemporanei, senza obbligatoriamente appoggiarsi sul già visto, un po’ calligrafico o di maniera, fatto spesso di boiserie, kilt, pipe e tè. Credo che i personaggi di Trappola nascano ovviamente nella loro epoca, ma siano vivi e rappresentabili oggi, perché i conflitti, le ferite esistenziali, i segreti che ognuno di loro esplicita o nasconde sono quelli dell’uomo contemporaneo, dell’io diviso, della pazzia inconsapevole”.Gli spettacoli ‘oro’ della Stagione 2024.25 Attraversamenti (Vasame, Anna Cappelli, Non mi trovo, Trappola per topi, Quando le stelle caddero nel fiume, Non è vero ma ci credo e Premiata pasticceria Bellavista) prevedono un biglietto di 28 euro per la platea e di 25 euro per la galleria. Disponibile anche un abbonamento per assistere ai 7 spettacoli e il BOT – Buono ordinario teatro, che include anche i 4 spettacoli ‘borgogna’ della Stagione (Qualcuno morirà, Caravaggio, Freevola e Barabba). Biglietti disponibili al botteghino del Teatro Radar (via Magenta 71, Monopoli | attivo dal martedì al venerdì ore 17-19) e online sul circuito Vivaticke.com. Per informazioni si può chiamare il numero 335 756 47 88 o inviare una mail a info@teatroradar.it La Stagione 2024.25 del Teatro Radar di Monopoli è organizzata da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli.