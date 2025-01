HUCO LABS: al via a Bari il progetto europeo per la formazione di tecnici superiori in ambito digitale, sostenibile e industriale

BARI - Il prossimo 21 gennaio 2025, a partire dalle ore 9:30, si terrà il Kick-off Meeting del progetto europeo HUCO LABS – Collaborative HVET-University-Company Labs for Research presso il Jr Hotels Grande Albergo delle Nazioni di Bari. Questo incontro segna l'avvio del progetto finanziato nell'ambito del programma Erasmus+ - Alliances for Innovation (ERASMUS-EDU-2024-PI-ALL-INNO-HUCO LABS), che ha l'obiettivo di sostenere la formazione di tecnici superiori per l'innovazione nei settori digitali, sostenibili e industriali.

Il progetto HUCO LABS, nato nel 2024, è stato concepito per rafforzare la capacità delle imprese europee nello sviluppo, protezione e mantenimento di tecnologie critiche, fondamentali per la prosperità economica e sociale. L'iniziativa punta a rafforzare il ruolo dei tecnici superiori all'interno del sistema educativo, con l'obiettivo di promuovere competenze avanzate nei settori chiave come Industria 4.0, green economy, e digitalizzazione. Entro il 2027, il progetto mira a formare e integrare queste competenze nel panorama europeo, contribuendo alla competitività delle imprese europee.

Obiettivi principali di HUCO LABS

Il progetto si articola su due principali obiettivi:

Introduzione di competenze su R&D nei percorsi di istruzione superiore: HUCO LABS intende testare un approccio innovativo e multidisciplinare nei percorsi di 5° livello (Italia) e 6° livello (Francia), basato sull’apprendimento attraverso la ricerca. Creazione di un ecosistema europeo di laboratori HUCO Labs: Si intende costruire un ambiente integrato per la mobilità dei tecnici, dove la formazione si fonda con la ricerca per sviluppare competenze richieste nel settore della manifattura competitiva.

Gli obiettivi del programma Erasmus+

Il progetto HUCO LABS si propone di raggiungere anche alcuni degli obiettivi chiave del programma Erasmus+, tra cui:

Sostenere lo sviluppo delle competenze nei settori ad alta tecnologia.

nei settori ad alta tecnologia. Facilitare il flusso di conoscenze tra istruzione superiore, formazione professionale, ricerca e industria.

tra istruzione superiore, formazione professionale, ricerca e industria. Promuovere approcci innovativi e multidisciplinari all’insegnamento e all’apprendimento.

e multidisciplinari all’insegnamento e all’apprendimento. Creare ambienti di apprendimento inclusivi e connessi per sviluppare nuove competenze.

I partecipanti al Kick-off Meeting

Il Kick-off Meeting vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali e del mondo industriale, tra cui:

Cecilia Liljegren – Team Leader presso la European Education and Culture Agency (EACEA)

– Team Leader presso la Sebastiano Leo – Assessore della Regione Puglia (Dipartimento Istruzione, Università, Formazione Professionale e Politiche del Lavoro)

– Assessore della Regione Puglia (Dipartimento Istruzione, Università, Formazione Professionale e Politiche del Lavoro) Maurizio Adamo Chiappa – Direttore Generale Sistema ITS presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM)

– Direttore Generale Sistema ITS presso il Christine Hennion – Referente Nazionale per il Sistema dei Campus Des Métiers francesi

– Referente Nazionale per il Sistema dei Pauline Treissac – Direttrice presso la Regione Bourgogne-Franche-Comté

– Direttrice presso la Michele Di Benedetto – Market Manager Educational Project presso Omron Electronics

– Market Manager Educational Project presso Michele Turchiano – HR Manager presso Masmec

– HR Manager presso Raffaele Crippa – Coordinatore della Rete Italiana ITS Meccatronici

Il consorzio HUCO LABS

Il consorzio del progetto HUCO LABS comprende partner di rilievo a livello europeo, tra cui:

Fondazione ITS Academy Cuccovillo (IT) – Lead Partner

(IT) – Lead Partner COMAU (IT)

(IT) Campus Des Métiers Et Des Qualifications Microtechniques & Systèmes Intelligents – CMQ MSI (FR)

(FR) Sunrise Valley Science and Technology Park (LT)

(LT) Baden-Württemberg Cooperative State University (DE)

(DE) BVMW - The German Mittelstand (DE)

(DE) Polytechnic University of Valencia (ES)

(ES) European Entrepreneurs CEA-PME (BE)

(BE) EURASHE (BE)

ITS Academy A. Cuccovillo

L’ITS Academy A. Cuccovillo è una delle principali istituzioni per la formazione di tecnici superiori in Italia, particolarmente attiva nel campo della Meccanica e Meccatronica. L'ITS Cuccovillo è l'unico nel sud Italia ad essere stato premiato costantemente dal Ministero dell'Istruzione per la sua attività nell’alta formazione professionalizzante post-diploma.

Grazie alla collaborazione con le aziende, che progettano i percorsi formativi, oltre il 92% dei diplomati trova lavoro subito dopo il diploma in settori avanzati dell’industria, sia in Italia che all’estero. La scuola è attivamente coinvolta nel progetto HUCO LABS, e si impegna a garantire l'accesso gratuito a corsi di alta specializzazione per diplomati selezionati, con il supporto dei finanziamenti del PNRR.

In conclusione, HUCO LABS rappresenta una grande opportunità per formare la nuova generazione di tecnici superiori, in grado di affrontare le sfide dell'industria 4.0 e contribuire al sviluppo sostenibile e digitale dell'Europa.