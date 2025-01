Bari, attacco vandalico al Municipio 1: il fascicolo passa alla Dda

BARI - Il fascicolo sull’attacco vandalico al Municipio 1 di Bari è stato trasferito alla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) del capoluogo pugliese. Nella notte tra martedì e mercoledì, ignoti hanno preso di mira la sede municipale, imbrattando l’ingresso, parte del marciapiede e danneggiando con violenza i vetri di porte e finestre, probabilmente utilizzando un piccone.

Sulle pareti dell’edificio sono comparse scritte inquietanti come “Vendetta per Ramy” – un riferimento al 19enne deceduto lo scorso 24 novembre a Milano durante un inseguimento dei carabinieri – e “No Cpr”, slogan contro i Centri di Permanenza per il Rimpatrio.

Le indagini sono attualmente in corso e affidate alla Digos della questura di Bari. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per identificare i responsabili del gesto.