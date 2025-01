Tragedia a Foggia: un 21enne perde la vita in un grave incidente stradale

FOGGIA - Un grave incidente stradale ha sconvolto il centro cittadino di Foggia nella tarda serata di ieri, causando la morte di un giovane di 21 anni e il ferimento di altre tre persone. Lo scontro, avvenuto tra una Bmw e una Fiat Panda, è stato caratterizzato da un impatto particolarmente violento che ha portato conseguenze devastanti.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava a bordo della Fiat Panda, che, a seguito dell'urto, è finita contro un cartellone pubblicitario, abbattendolo. Il 21enne è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e le forze di polizia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a trasportare i feriti in ospedale per le cure necessarie. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti.

Un'altra tragedia nella stessa giornata

La giornata di ieri è stata particolarmente drammatica per la città di Foggia. In mattinata, infatti, un altro incidente stradale alla periferia della città ha causato la morte di due persone: una donna di 35 anni e un uomo di 53. Anche in questo caso le autorità stanno cercando di chiarire le cause dello scontro.

La comunità foggiana si stringe attorno alle famiglie delle vittime in un momento di profondo dolore, mentre le autorità rinnovano l’appello alla prudenza sulla strada per prevenire ulteriori tragedie.