ASD C. R. Valenzano, 47 anni di impegno nello sport: i nuovi progetti in vista

BARI - L’ASD C. R. Valenzano, una realtà consolidata nel panorama calcistico e sportivo locale, celebra 47 anni di attività all’insegna della passione per lo sport e dell’impegno verso i giovani. Claudio Carone, presidente della società sportiva dilettantistica, racconta con entusiasmo le novità che stanno caratterizzando il percorso della società.

Una collaborazione di valore con SSC Bari

“Siamo parte del progetto SSC Bari, con cui collaboriamo strettamente,” dichiara Carone. Questo rapporto privilegiato permette all’ASD C. R. Valenzano di offrire ai suoi tesserati esperienze uniche e di altissimo livello. Attualmente, la società conta oltre 100 iscritti, con giovani atleti dai 4 ai 16 anni, che condividono la passione per il calcio e lo sport.

Progetti regionali ed europei

Oltre alle attività sportive locali, l’ASD C. R. Valenzano è impegnata in progetti su scala regionale ed europea. “Cerchiamo costantemente di allargare le nostre esperienze e migliorare ogni aspetto societario,” sottolinea Carone. Questo approccio innovativo consente alla società di rimanere al passo con le tendenze del settore sportivo e di garantire un percorso formativo di qualità ai giovani atleti.

Nuovo materiale sportivo e opportunità di sponsorizzazione

Un altro elemento distintivo del progetto è l’attenzione alla comunicazione e alla visibilità. “Abbiamo creato nuovo materiale sportivo e vari gadget personalizzabili, con più possibilità di stampa,” spiega il presidente. La società ha sviluppato un piano mirato per le aziende interessate a sponsorizzare le attività sportive, offrendo un’opportunità di collaborazione vantaggiosa per entrambe le parti.

Un invito alla comunità

Per chiunque desideri maggiori informazioni, Claudio Carone si dichiara disponibile e invita tutti a visitare il sito ufficiale della società: www.crvalenzano.com.

Con quasi mezzo secolo di storia alle spalle, l’ASD C. R. Valenzano continua a essere un punto di riferimento per lo sport locale, unendo tradizione e innovazione per costruire il futuro dello sport giovanile.