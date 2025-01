Tragedia sulla provinciale tra Cavallino e San Cesario: perde la vita la 43enne Azzurra Cino

LECCE - Una tragica notte quella vissuta sulla strada provinciale che collega Cavallino a San Cesario di Lecce, dove Azzurra Cino, 43 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.

La dinamica dell'incidente

La donna era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, il veicolo è uscito fuori strada, andando a schiantarsi violentemente contro la recinzione di una villetta. Il violento impatto non ha lasciato scampo alla 43enne.

I soccorsi

Alcuni automobilisti di passaggio hanno notato la scena e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco, ma per Azzurra Cino non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.