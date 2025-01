Serie C, girone C: Foggia e Benevento si dividono la posta, 2-2 allo "Zaccheria"

FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia e il Benevento si sono affrontati in un match avvincente terminato 2-2 allo stadio "Zaccheria" nella ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. Una partita ricca di emozioni, colpi di scena e grandi giocate da parte di entrambe le squadre.

Primo tempo

La gara si è accesa al 14’, quando Emmausso, tra i più attivi del Foggia, ha sfiorato il vantaggio con un’ottima conclusione. Al 28’ è stato il Benevento a rendersi pericoloso con Viviani, che ha sfiorato il gol con un tiro insidioso.

Al 36’, il Foggia è passato in vantaggio: Emmausso, ben servito da Tascone, ha infilato il portiere avversario con un preciso tocco di destro. La gioia dei padroni di casa è però durata poco, perché al 45’ il Benevento ha trovato il pari grazie a una splendida girata di sinistro di Capellini, che ha ristabilito la parità proprio prima dell’intervallo.

Secondo tempo

La ripresa è iniziata con il Foggia che ha sfiorato il vantaggio al 5’, quando Zunno non è riuscito a sfruttare una buona occasione. Tuttavia, è stato il Benevento a ribaltare la situazione al 25’: Lanini ha segnato con una spettacolare conclusione al volo su un preciso cross di Ferrara.

Il Foggia, però, non si è arreso. Dopo una buona occasione sprecata da Emmausso al 33’, lo stesso attaccante pugliese si è fatto perdonare al 45’, trovando la rete del definitivo 2-2 con un rasoterra di sinistro a porta vuota, su assist di Brugagnone.

Nel recupero, al 94’, il Foggia è andato vicinissimo al colpaccio: Tascone ha colpito una clamorosa traversa con un tiro potente di destro, lasciando i tifosi con il fiato sospeso fino al fischio finale.

Classifica e prossimi impegni

Con questo pareggio, il Foggia resta al tredicesimo posto in classifica con 29 punti, mentre il Benevento, con 45 punti, si conferma al secondo posto, a pari merito con il Cerignola.

Le due squadre continueranno a lottare nelle prossime giornate per i rispettivi obiettivi: il Foggia per risalire la classifica e il Benevento per consolidare la propria posizione in zona promozione.