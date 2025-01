Un Capodanno da record, Ciccio Riccio fa ballare oltre 50mila persone in tutta la Puglia

E' stato davvero un Capodanno da record per Ciccio Riccio. L'emittente radiofonica ha fatto ballare, nelle tantissime piazze in tutta la Puglia, oltre 50mila persone. E' stato davvero un Capodanno da record per Ciccio Riccio. L'emittente radiofonica ha fatto ballare, nelle tantissime piazze in tutta la Puglia, oltre 50mila persone.





Qui sotto i ringraziamenti di Mino Molfetta, editore di Ciccio Riccio a nome di tutta la sua squadra:





"Un Capodanno indimenticabile per la Puglia, firmato Ciccio Riccio. Abbiamo organizzato un tour musicale che ha coinvolto più di 50 mila persone in una serie di eventi da Nord a Sud della Puglia, regalando musica, energia e divertimento in ogni angolo del territorio, come sempre.

La maratona musicale, anche live su Ciccio Riccio, è partita da Ruvo di Puglia Bari, proseguendo poi a San Marzano di San Giuseppe, Villa Castelli, San Michele, San Vito dei Normanni e Mesagne, per concludersi con il mega party del 1° gennaio 2025, a Nardò, nel cuore della provincia di Lecce.

Protagonisti assoluti della festa sono stati i dj, i vocalist di Ciccio Riccio, che hanno portato sul palco il sound unico che da anni ci caratterizza. Con il loro talento e la loro energia, sono riusciti a trasformare ogni piazza in una gigantesca pista da ballo, facendo scatenare, trasversalmente, tutti.

È stato emozionante vedere tanta partecipazione e affetto da parte del nostro pubblico. Questo risultato conferma l’importanza della radio come mezzo di aggregazione e intrattenimento.

Con questo evento da record, Ciccio Riccio si conferma non solo una colonna portante dell’intrattenimento pugliese, ma anche una realtà capace di innovare e portare avanti la tradizione con lo sguardo rivolto al futuro.

Siamo già al lavoro per nuove iniziative che sapranno stupire e coinvolgere ancora di più i nostri ascoltatori.

Auguri da tutti noi e grazie a tutti. Buon anno. Mino Molfetta".