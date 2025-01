Un “giocattolo sospeso” per i bimbi ricoverati al Fazzi

LECCE - Un “giocattolo sospeso” per i bambini del Polo Pediatrico salentino. L’idea è molto semplice: quando una persona acquista un gioco o un giocattolo, ne lascia uno “sospeso” presso il negozio o in un luogo designato per la raccolta, affinché una bambina o un bambino meno fortunato possa riceverlo senza alcun costo.L’iniziativa – portata avanti da Abruzzese Giocattoli – ha riscosso un grande successo grazie all’immenso cuore del popolo salentino.Sono in molti che hanno deciso di recarsi al negozio di via Imperatore Adriano, a Lecce, per acquistare un giocattolo e lasciarlo lì in attesa di essere consegnato ai piccoli pazienti ospitati nei reparti del Polo pediatrico dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Un gesto di solidarietà e di affetto molto significativo che va ben oltre il valore puramente simbolico. L’obiettivo è quello di regalare un sorriso a questi bimbi “diversamente fortunati” che sono costretti a trascorrere diverso tempo in una corsia di ospedale facendo i conti con la solitudine e l’ansia, con la tristezza e il dolore per via della malattia che li tiene ancorati ad un lettino di un reparto pediatrico.“L’iniziativa – ha spiegato Toti Abruzzese, titolare del negozio – è partita a livello nazionale da Assogiocattoli e io l’ho colta al volo perché mi piaceva l’idea di riuscire a dare un po’ di gioia ai bimbi chiusi in un ospedale. Ha avuto un grande successo, soprattutto nei primi tempi: la generosità dei salentini si è fatta sentire, come sempre. Alla fine siamo riusciti a raccogliere una cinquantina di giocattoli. Per la consegna dei doni abbiamo deciso di rivolgerci a Tria Corda, l’Associazione che da anni si batte per la realizzazione del Polo pediatrico salentino”.“Vogliamo regalare qualche momento di gioia ai bambini ricoverati ed alle loro famiglie - afferma Antonio Aguglia, presidente dell’associazione Tria Corda - Grazie a questa iniziativa non doniamo solo giocattoli, ma anche sorrisi e speranza per alleggerire i disagi e le sofferenze vissuti da questi piccoli pazienti riuscendo ad illuminare i loro volti".I giocattoli, una volta confezionati, sono stati divisi per sesso ed età dei bambini a cui verranno destinati. La consegna è in programma sabato 11 gennaio, alle ore 10.30, quando i volontari e le volontarie di Tria Corda si recheranno nei reparti del Polo pediatrico dell’Ospedale Vito Fazzi.