Vandali imbrattano il complesso monumentale dedicato a Umberto Giordano a Foggia

FOGGIA - Il complesso monumentale dedicato al celebre compositore foggiano Umberto Giordano, situato nell'omonima piazza a Foggia, è stato recentemente imbrattato con delle scritte vandaliche. Le prime tracce del danneggiamento sono state notate alcuni giorni fa, suscitando indignazione tra i cittadini e le istituzioni locali.

Le scritte, che hanno deturpato una delle aree più simboliche della città, rappresentano un atto di vandalismo che ha colpito non solo la memoria storica della città di Foggia, ma anche la cultura e il patrimonio artistico che il monumento rappresenta.

Indagini in corso

Stando ad alcune indiscrezioni, il presunto autore del gesto sarebbe già stato identificato grazie al nuovo sistema di videosorveglianza recentemente attivato in centro città. La polizia locale, che ha potuto avvalersi di questa innovativa tecnologia, ha condotto rapidamente le indagini e pare essere ormai vicina a risalire all’autore del danneggiamento.

L’episodio ha suscitato una forte reazione da parte delle autorità cittadine, che hanno espresso la propria preoccupazione per l’accaduto e la volontà di intensificare i controlli per evitare che simili atti possano ripetersi in futuro.