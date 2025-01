Gabriele Costa, esce il nuovo singolo ''Sei come musica'': ''I nonni spesso sono il rifugio ideale nei momenti di difficoltà''

Gabriele Costa pubblica il nuovo singolo "Sei come musica'', un brano che celebra l'amore e la musica, con un forte senso di nostalgia e un desiderio di mantenere viva la connessione con delle persone che non sono più con noi. Un pezzo che tocca il cuore e riecheggia esperienze universali di affetto e memoria.

Come nasce il nuovo singolo?

Avevo l’idea di dedicare questo pensiero ai nonni, in particolare a mia nonna che purtroppo non c’è più da qualche anno. E lei per me è stata un solido punto di riferimento.

La figura dei nonni cosa ha rappresentano nel tuo cammino di crescita?

I nonni spesso sono il rifugio ideale nei momenti di difficoltà, il punto di riferimento per tutta la famiglia, per trovare saggezza, esperienza, esempi di vita e quella sicurezza su cui ci si può contare che è in grado di rendere meno difficili i momenti più critici.

Qual è l'esperienza artistica che ricordi con piacere?

Avendo iniziato da poco la carriera da artista, l’esperienza più significativa è proprio quella legata a questa canzone “Sei come musica” perché ho avuto l’onore di lavorare con Danilo Cherni e Maurizio Perfetto, musicisti e autori di Antonello Venditti. Colgo l’occasione per ringraziare la mia etichetta discografica Kromatica capitanata da Maurizio Proietti e Adastra Production nel nome di Antonio Sambalotti (in arte Gemini) che è anche l’autore insieme a me di questa canzone.

Quali sono le tue influenze musicali?

Mi piace molto Ultimo, perché lui mi regala tanta emozione ed entra nel cuore della gente per quanto riguarda le sue canzoni. Poi non tralascio la storia della musica perché tra le mie contaminazioni c’è ad esempio Vasco Rossi, Battisti, Bennato, i Pooh ecc.

Un palco dove ti piacerebbe esibirti?

Sogno un giorno di stare su un grande palco con la gente che mi ascolta sotto, tipo ad esempio Sanremo, spero un giorno di arrivare lì.