'Window Display nel Mondo' Nona Edizione, l'arte vetrinistica ancora protagonista al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma

Un’edizione speciale a Roma dedicata alla valorizzazione del visual merchandising con premiazioni, contenuti istituzionali e il concorso per le migliori vetrine tematiche





ROMA - L'Associazione Vetrinisti & Visual Europei, guidata dal Presidente Cav. Giuseppe Marco Pasquarella, annuncia con entusiasmo la Nona Edizione di "Window Display nel Mondo", un evento prestigioso dedicato all'arte del visual merchandising e della decorazione vetrinistica, patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made In Italy. La manifestazione, che negli anni ha ottenuto ampio consenso sia a livello nazionale che internazionale, si terrà il 10 marzo 2025 alle ore 11.30 presso una sede d'eccezione: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a Roma.





Un’edizione speciale nella Città Eterna





Dopo il successo delle edizioni precedenti, che hanno avuto luogo in location di grande rilievo come Palazzo Reale a Milano, Palazzo Cusani, l’Antoniano di Bologna, l’ultima edizione si è svolta presso il Ministero della Cultura a Roma. Il grande successo ottenuto dall’evento, ha convinto gli organizzatori a restare nella Capitale, a dimostrazione dell’importanza di questa città non solo per le sue bellezze storiche e culturali, ma anche per il suo ruolo centrale nell’arte, nella moda e nel lusso.

L’evento, quest’anno, si svolgerà nuovamente nella cornice istituzionale prestigiosa, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, confermando l’alto livello e il riconoscimento che questa iniziativa ha raggiunto negli anni.





Un evento che celebra Creatività e Innovazione nel Visual Merchandising





La Nona Edizione del "Window Display nel Mondo" sarà un appuntamento imperdibile per celebrare il talento e la creatività nel settore vetrinistico e del visual merchandising di professionisti ed esperti.

Con la partecipazione di ospiti illustri e momenti dedicati alle ultime tendenze, l’edizione rappresenta un’occasione straordinaria per esplorare nuove forme di espressione artistica e celebrare l’evoluzione del visual merchandising come simbolo di creatività e design innovativo.

Durante l’evento ci saranno:

- Premiazioni del concorso vetrine, dedicato alle migliori creazioni realizzate da esperti, professionisti e neo vetrinisti come strumento fondamentale di comunicazione e vendita.

- Riconoscimenti a partner, aziende e personaggi illustri nei campi della fotografia, dello stilismo e della cultura e vetrina internazionale.

- Presentazioni e tavole rotonde su temi legati al design, alla moda, al Made in Italy e alle nuove tendenze del mercato;

- Networking per favorire collaborazioni e connessioni tra esperti, aziende e istituzioni.





L’Associazione Vetrinisti & Visual Europei





Nata dalla volontà di professionisti affermati nel settore, l’Associazione Vetrinisti & Visual Europei si distingue per il suo impegno nel formare figure altamente qualificate in grado di rispondere alle nuove esigenze del mercato nazionale e internazionale.

Con sedi sparse su tutto il territorio italiano, l’Associazione organizza:

- Corsi di formazione in ambito vetrinistico e visual merchandising;

- Concorsi per valorizzare le migliori creazioni;

- Eventi e fiere di settore per promuovere l’eccellenza italiana;

- Collaborazioni con enti pubblici e privati per rafforzare il ruolo del Made in Italy nel mondo.