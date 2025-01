Zak, online il video del nuovo singolo ''8 minuti''

Dopo i postumi di "Hangover" e la svolta eighties di “Se non esisti tu”, Zak torna con un brano decisamente più cantautorale e riflessivo che segna un cambio di rotta rispetto ai sound precedenti. Accompagnato dalla chitarra acustica, “8 Minuti” ci trasporta in una dimensione dove l’innamoramento diventa salvezza dello spirito. Se il sole esplodesse continueremmo a godere della sua luce privi della consapevolezza che quel bagliore è destinato a svanire per sempre dopo 8 minuti.

Con la frase “Siamo otto miliardi di persone sole, otto minuti dopo l’esplosione del sole”l’artista ci trasporta nella fisica dell’amore. “8 Minuti” è lasciare che l’innamoramento ci dia nuova luce dopo il buio di un precedente amore che ancora irradia la mente nel suo ricordo. Partendo dal concept della copertina, questa canzone porta con se profondità e allo stesso tempo leggerezza, raffigurata da un palloncino a forma di un cuore nero retroilluminato da un bagliore circolare.

Questo nuovo singolo rappresenta la terza uscita da solista per Zak, già noto come voce e autore della band Gli Animali Notturni.

Con “8 Minuti”, l’artista si rivolge a chi ha voglia di amare legandosi senza aver modo di opporre resistenza a quel sentimento stupendo quanto irrazionale che ci travolge quando pur non essendo alla ricerca, qualcosa di più forte torna a farci sentire vivi.