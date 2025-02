A Bari un nuovo murale per la pace

BARI - Bari si arricchirà presto di un nuovo murale dedicato alla pace: un messaggio universale che oggi, più che mai, c’è il dovere di tutelare e diffondere. Retake, da sempre impegnata nella cura e nella valorizzazione degli spazi e dei beni comuni, ha scelto di trasformare giardino Rita Majerotti in un simbolo di speranza e di memoria attraverso un’opera capace di unire arte, storia e impegno civile.L’idea è nata all’inizio del conflitto tra Israele e Palestina, con l’intento di realizzare un murale che promuovesse la pace tra i popoli. Nel tempo, il concetto si è ampliato fino ad abbracciare un significato più ampio: la pace come valore universale, come diritto fondamentale, come responsabilità di ciascuno.Nel percorso di ricerca del luogo più adatto, Retake si è imbattuta – quasi per caso – nel giardino Rita Majerotti, scoprendo una figura straordinaria che rafforza ancora di più il messaggio dell’opera. Rita Majerotti, insegnante, pacifista, femminista e antifascista, ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti e della giustizia sociale. Suo marito fu deportato durante il fascismo e morì a Mauthausen, e il suo impegno per un mondo più giusto risuona oggi con ancora maggiore forza, proprio in occasione degli 80 anni dalla Liberazione e dalla fine dei campi di concentramento.A dare vita a questo progetto sarà l’artista Daniela Giarratana, con il supporto del Gruppo Picca (concessionaria ufficiale Toyota di Bari) e il contributo tecnico di Sikkens Vernici. Un’iniziativa che non solo porterà bellezza nella piazza, ma le donerà anche un nuovo significato: un luogo di riflessione, di memoria e di impegno per un futuro di pace.“Invitiamo tutta la cittadinanza a seguire il progetto e a partecipare all’inaugurazione dell’opera. Perché la pace non è solo un desiderio, ma un impegno per il futuro!”, dichiara Annalisa Condurro, referente di Retake Bari.Evento: https://bit.ly/4gDGYJX Crowdfunding: bit.ly/AbbracciDiPace Facebook: www.facebook.com/retakebari