Elisa Forte al party esclusivo per i 10 anni di Städlin a Roma

Una serata all’insegna dello stile, dell’esclusività e del divertimento è quella che si è tenuta due settimane fa nel cuore di Trastevere-Portuense per celebrare i 10 anni di Städlin, uno dei locali più apprezzati della capitale. Tra i selezionatissimi ospiti del party esclusivo, non poteva mancare Elisa Forte, attrice sempre più in ascesa nel panorama teatrale e cinematografico italiano, che ha presenziato all’evento tra brindisi, foto e momenti di grande convivialità.

Lo Städlin Club Cocktail Bar, conosciuto per i suoi peluche di panda su ogni tavolo, simbolo ormai iconico del locale, ha accolto Elisa Forte e un parterre di ospiti esclusivi. L’atmosfera ha reso il decennale del locale un evento memorabile, con un perfetto equilibrio tra aperitivo, apericena e dopocena. Durante il party, l’attrice ha regalato ai presenti scatti e video che testimoniano l’energia e l’eleganza della serata, dimostrando ancora una volta il suo carisma anche al di fuori del palcoscenico.

Elisa Forte, reduce da numerosi impegni professionali, ha colto l’occasione per rilassarsi e godersi la serata prima di riprendere i suoi numerosi progetti artistici. Dopo il party, infatti, l’attrice è stata impegnata con nuove avventure professionali fra le quali un'intervista esclusiva negli studi di Radio Lombardia a Milano. Il 15 e 16 febbraio, tornerà invece in scena con lo spettacolo per grandi e piccini "I Fagioli Magici" al Teatro Anfitrione di Roma. Lunedì 17 febbraio sarà ospite in tv a Cusano Media, prima di un viaggio professionale a Dubai, mentre a marzo sarà protagonista della serie TV "La Casa Turca", un progetto che ha già suscitato grande curiosità tra gli addetti ai lavori.