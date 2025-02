Caravaggio, di chiaro e di oscuro in scena a Monopoli: un viaggio nel genio del pittore seicentesco

ph_Matteo Groppo

MONOPOLI - Il Teatro Radar di Monopoli ospita il 16 febbraio 2025, alle ore 18:00, uno spettacolo che celebra la vita e l'arte di uno dei più grandi maestri della pittura barocca, Caravaggio. Lo spettacolo Caravaggio. Di chiaro e di oscuro, scritto e interpretato da Luigi D’Elia, è un coinvolgente racconto teatrale che esplora la biografia del pittore attraverso le sue esperienze personali e artistiche.

Diretto da Enzo Vetrano e Stefano Randisi, lo spettacolo porta in scena la storia di Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio, ricostruendo le sue vicissitudini più intime e il suo rapporto con l’arte. D’Elia dipinge un ritratto fatto di luci e ombre, proprio come le tele del pittore: "C’è la peste da bambino, che gli porta via padre e nonno. La fame e la povertà da giovane pittore apprendista, il successo fulmineo e scapestrato, i litigi, le risse". Non solo gli eventi che hanno segnato la sua vita, ma anche la sua ricerca artistica: "Le tele, dato che lui gli affreschi proprio non li sapeva fare: solo a olio, riusciva". Un’immersione nel genio ribelle di Caravaggio, che ha dipinto anche personaggi sacri in modo rivoluzionario, utilizzando modelli improbabili: prostitute per madonne, giovani compagni di letto per angeli.

La coproduzione Mesagne Capitale Cultura di Puglia 2023 – Umana Meraviglia, Compagnia INTI di Luigi D’Elia, Le Tre Corde – Compagnia Vetrano/Randisi e Teatri di Bari è un’occasione unica per immergersi nell’epoca d’oro della cultura italiana ed europea, quel primo Seicento che ha visto esplodere capolavori e rivoluzioni in vari campi, tra cui la letteratura, la scienza e l'arte. D’Elia, insieme a Francesco Niccolini, rinnova il sodalizio artistico cercando di fare luce su un periodo storico straordinario, che ha visto la nascita di figure come Shakespeare, Galileo, Cervantes e, appunto, Caravaggio.

Biglietti e abbonamenti

Lo spettacolo fa parte della Stagione 2024.25 Attraversamenti e si inserisce nel ciclo di eventi ‘borgogna’ che includono anche gli altri spettacoli in cartellone, come Qualcuno morirà, Freevola. Confessione sull’insostenibile bisogno di ammirazione e Barabba. Il biglietto per la platea costa 20 euro, mentre per la galleria il prezzo è di 15 euro. È possibile acquistare anche un abbonamento che consente di assistere a tutti e quattro gli spettacoli in programma, oltre al BOT – Buono Ordinario Teatro, che include anche i sette spettacoli 'oro' della stagione, tra cui titoli come Vasame. L’amore è rivoluzionario, Non mi trovo, La lupa, e molti altri.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Radar (via Magenta 71, Monopoli, attivo dal martedì al venerdì, dalle 17:00 alle 19:00) e online sul circuito Vivaticket. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 335 756 47 88 o inviare una mail a info@teatroradar.it.

La Stagione 2024.25 del Teatro Radar di Monopoli è organizzata da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli.

Un’occasione imperdibile per chi vuole scoprire un lato più intimo e umano di uno dei giganti dell’arte mondiale.