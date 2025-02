A Massafra parte il progetto 'Fatti di favole'

Alla biblioteca comunale sono stati presentati i partner e le attività della proposta vincitrice del bando CEPELL. Presente la sub commissaria prefettizia del Comune. Tanti i laboratori in programma nei prossimi mesi che metteranno al centro la favola.





MASSAFRA (TA) - Un percorso di promozione della lettura che punta a trasformarla in un’abitudine diffusa e accessibile a tutti, partendo dal genere letterario della favola. È quanto si propone il progetto "Fatti di favole", vincitore del bando CEPELL 2023 e presentato alla stampa stamattina nella biblioteca comunale "Paolo Catucci" di Massafra. Sono intervenuti la sub commissaria prefettizia del Comune di Massafra Rosa Anna Giulitto, il dirigente alla 1^ ripartizione Francesco Resta, la referente della biblioteca comunale e coordinatrice del progetto Giuseppina Vino e i rappresentanti degli enti partner del progetto.





Il progetto, che vede la biblioteca comunale "Paolo Catucci" come partner capofila, si distingue per la capacità di coinvolgere lettori di tutte le età, anche con disabilità, e per l’efficacia della rete creata tra scuole, biblioteche, associazioni culturali e altri enti del territorio. "Fatti di favole" è trasversale a tutte le discipline messe in campo, come teatro, cinema, lettura, e pone al centro l'incentivazione a leggere coinvolgendo processi cognitivi, affettivi ed emotivi. Attraverso la lettura delle favole ci si rivolgerà a un numero ampio di cittadini, con particolare attenzione ai bambini, agli adolescenti e agli anziani. Le attività che si svilupperanno nei diversi laboratori saranno curate dalla biblioteca comunale, dal Teatro delle Forche, dall’APS Il Serraglio / Vicoli Corti, da Massafra World Library / Lions Digital Book Library Coop Sociale, dall’APS Le belle città, da Antonio Dellisanti Editore e dalla cooperativa sociale Domus.





È stato scelto lo strumento della favola innanzitutto perché le favole da sempre forniscono importanti insegnamenti, utili alla vita di tutti i giorni. I personaggi delle favole con le loro avventure e le battaglie che si trovano ad affrontare sono una bellissima metafora di un percorso di crescita e maturazione che dura per tutta la vita. Le favole che si leggeranno vogliono rappresentare simbolicamente un "territorio ideale" fatto di fogli e carta sì, ma dove, uno a fianco all’altro, convivono differenti spicchi di cittadinanza. Quindi si utilizzerà la metafora della favola come pretesto utile per riconoscere valori importanti, senso di giustizia, fratellanza, emozioni. Inoltre la lettura delle favole, con la sua infinita verità di stimoli e di soggetti, consente di migliorare le conoscenze linguistiche, ma anche la capacità di organizzazione ed espressione del pensiero, lo sviluppo delle capacità critiche e di un pensiero libero, creativo e democratico.





Il Comune di Massafra, riconosciuto come “Città che Legge” dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, per questo progetto si è aggiudicato un finanziamento di 27.000 euro, piazzandosi al secondo posto della graduatoria nazionale che ha premiato soltanto 9 progetti tra i 45 presentati da Comuni tra i 15.000 e i 50.000 abitanti. Si tratta dell’unico Comune pugliese vincitore in questa fascia.





Nello specifico, la biblioteca comunale "Paolo Catucci", oltre all’acquisto di bibliografia dedicata e all’allestimento di angoli lettura, si farà promotrice di un corso di formazione per lettori ad alta voce, rivolto a genitori, operatori scolastici, bibliotecari, personale sanitario, operatori di associazioni, servizio civile e volontariato, avendo come genere la favola.





Inoltre organizzerà laboratori di lettura ad alta voce rivolti a bambini e bambine in età prescolare e scolare e alle loro famiglie. L’Aps Il Serraglio si occuperà di tutta la comunicazione del progetto, di un laboratorio di sceneggiatura destinato agli studenti delle scuole superiori e universitari, e di una masterclass di sceneggiatura che si terrà durante la 20a edizione del festival Vicoli Corti.





La cooperativa sociale Lions Digital Book Library organizzerà nella Massafra World Library un corso formativo per anziani sull’ascolto e conoscenza degli audiolibri. Gli operatori guideranno i partecipanti nell’uso degli strumenti necessari, favorendo il coinvolgimento nella lettura. Nella fase finale gli anziani diventeranno narratori nel laboratorio "Favole al telefono".





Gli appuntamenti valorizzeranno le loro capacità, insegnando loro a gestire e raccontare storie con supporti tecnologici. Il Teatro delle Forche ha pensato a un laboratorio di lettura creativa intitolato "Leggere città", che fonde le pratiche del teatro alle pratiche dell’abitare. A partire dalla lettura creativa di alcune fiabe, attraverso esercizi teatrali, narrazioni e drammatizzazioni, ma anche attraverso pratiche creative di architettura urbana, i partecipanti si riscopriranno a leggere e ri-leggere la città.





Il laboratorio darà vita a tre restituzioni pubbliche performative, insieme ai conduttori dell’esperienza e agli attori del Teatro delle Forche. Queste avverranno nei quartieri periferici del centro e al teatro comunale "N. Resta". L’Aps Le belle città intende proporre una tre giorni di incontri con gli autori, videoproiezioni, musica e narrazioni orali. Ad Antonio Dellisanti Editore spetterà il compito di produrre a fine progetto una pubblicazione contenente le risultanze dei vari laboratori di scrittura.





La cooperativa sociale Domus porterà avanti degli incontri di lettura condivisa rivolti agli utenti della sua comunità riabilitativa psichiatrica, oltre alla creazione di una Human Library, basata sul protocollo originale nato in Danimarca anni fa.





Le attività del progetto cominceranno nei prossimi giorni e andranno avanti fino al mese di novembre. È possibile seguire i vari laboratori e i dettagli degli stessi sulla pagina Facebook del progetto "Fatti di favole": https://www.facebook.com/profile.php?id=61571968067558