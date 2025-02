A Taranto il successo dell'evento “Baux brinda Martini”

TARANTO - Con l’esclusivo evento “Baux brinda Martini”, la famiglia Morciano ha aperto il Palazzo Baux, un antico edificio nel cuore del Borgo umbertino di Taranto, al civico 42 della Via De Cesare.Abbandonato da lustri e lustri, la famiglia Morciano ha riportato in vita e restaurato questo prestigioso palazzo restituendogli l’antico splendore.È stato un evento glamour e fashion che, con la direzione artistica di Mario Rigo, è iniziato con uno spettacolare “coup de théâtre” all’esterno dell’edificio, con la facciata illuminata in modo coreografico: ai balconi si sono affacciate otto modelle che indossavano meravigliosi abiti da sera “haute couture” di Gianluca Saitto, il famoso couturier che nel suo atelier milanese veste le celebrità!Tutti i cittadini, tanti i passanti attirati dalla scenografia e dalla musica che richiamavano le atmosfere delle sfilate milanesi, hanno potuto ammirare questo suggestivo momento.L’evento è poi proseguito all’interno di Palazzo Baux che è stato visitato dagli invitati, presenti i rappresentanti delle istituzioni e, provenienti da tutta Europa, gli amici che da sempre sono vicini al percorso imprenditoriale della famiglia Morciano, tra questi alcuni dei più importanti architetti e interior designer italiani.Qui hanno potuto ammirare da vicino gli abiti indossati delle modelle, apprezzando l’accurata sartorialità e la ricchezza dei ricami realizzati a mano, il “tratto distintivo” delle creazioni di Gianluca Saitto.È stato poi il momento di brindare con i drink Martini: l’evento, infatti, ha segnato l’avvio di una prestigiosa partnership con la Martini, la famosa azienda italiana con una straordinaria tradizione nella produzione di vermouth e spumanti, che ha voluto sposare l’iniziativa di Baux, l’inizio di un percorso condiviso tra due brand internazionali di assoluta eccellenza.Gli invitati hanno poi visitato i vari ambienti dell’edificio in cui è stata allestita una boutique dell’azienda di famiglia, la Baux in cui sono impegnate due generazioni, i coniugi Errico Morciano e Mariella Franchini con i figli Andrea e Francesca.Baux è un’azienda specializzata nella produzione di ambienti d’arredo su misura: cucine, living bagni e cabine armadio.Si tratta di vera e propria holding composta da una serie di aziende, tutte ubicate sul territorio tarantino, che provvedono alla realizzazione di molti dei componenti hi tech necessari per l’allestimento degli ambienti d’arredo, che presentano soluzioni tecnologicamente avanzate, ideate e progettate da Baux.Negli anni la famiglia Morciano ha così creato una “filiera corta” che da un lato permette un controllo rigoroso dei materiali e delle lavorazioni, l’azienda è in possesso di tutte le principali certificazioni di qualità internazionali, da un altro crea occupazione a favore della comunità locale, giovani in primisSono aziende in cui l’economia circolare è una realtà, gran parte delle materie prime – vetro, gres e alluminio – provengono dal riciclo, come anche l’ecosostenibilità con la produzione autonoma di energia.Un microcosmo in cui il cliente è al centro di tutto: nelle boutique Baux – presenti anche a Bari, Altamura e Lecce – si riceve solo su appuntamento, una precisa scelta per poter “ascoltare” le esigenze dell’ospite individuando le soluzioni Baux che i consulenti ritengono possano soddisfarle appieno.E da oggi il mondo Baux è anche a Taranto, al civico 42 di via De Cesare!