Salute del Papa: niente Angelus, anche domani

Niente Angelus per Papa Francesco anche il 23 febbraio 2025. Per la seconda domenica consecutiva verrà diramato solo il testo contenente la consueta riflessione domenicale del Santo Padre. E' quanto riferito dalla Sala Stampa Vaticana in un comunicato diramato nella mattinata di sabato 22 febbraio. Per quanto riguarda la nottata trascorsa dal Pontefice, la Santa Sede informa che il Papa "ha riposato bene". Questo aggiornamento giunge all'indomani della conferenza stampa svoltasi presso l'Atrio del Policlinico Gemelli e nel corso della quale il Professor Sergio Altieri, Capo dell'Equipe Medica che assiste il Santo Padre dal 14 febbraio, ha precisato che Papa Francesco non è ancora fuori pericolo ma, adesso, non è in pericolo di vita.