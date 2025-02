Aggressione in centro a Bitonto: giovane colpito senza apparente motivo

BITONTO – Un episodio violento ha scosso il centro di Bitonto: un giovane è stato colpito da un pugno sferrato da uno sconosciuto, senza che pare vi fosse un movente evidente. La dinamica dell’aggressione, ancora avvolta nel mistero, ha lasciato la vittima con gravi conseguenze, tra cui una frattura del setto nasale e una ferita che ha richiesto tre punti di sutura.

I dettagli dell’incidente

Secondo quanto riferito, l’attacco è avvenuto in pieno centro cittadino, in un contesto in cui la presenza di passanti rende ancora più inquietante il gesto compiuto dall’aggressore. La giovane vittima, il cui nome non è stato reso pubblico per motivi di tutela della privacy, ha subito un pugno diretto sul volto, che ha provocato danni notevoli. Il padre della vittima ha denunciato l’accaduto, sottolineando la totale mancanza di motivazioni apparenti e auspicando una rapida risoluzione del caso.