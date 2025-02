Aggressioni nel centro di Lecce: denunciato un 44enne per lesioni aggravate dall'uso continuato di arma

LECCE - Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha identificato e denunciato un uomo di 44 anni, di origine asiatica, ritenuto responsabile di due aggressioni che, avvenute tra il 30 gennaio e il 1° febbraio u.s., hanno scosso il centro di Lecce. Il sospettato, descritto mentre si spostava in sella a una mountain bike di colore verde e con un giubbotto dal cappuccio calato sulla testa, ha messo in stato di allarme l'intera cittadinanza per la sua condotta ingiustificatamente violenta.

I fatti

Nel primo episodio, avvenuto nei pressi di Porta Napoli, un ventiduenne è stato brutalmente aggredito e riportato ferito alla testa. Nei giorni successivi, mentre un ventitreenne passeggiava nel centro e stava registrando un video con il proprio cellulare, l'aggressore lo ha colpito improvvisamente al fianco con un oggetto appuntito, causando ulteriori lesioni.

L'importanza dei video e delle segnalazioni

Il video girato poco prima dell'aggressione e successivamente pubblicato sui social media dalla vittima ha avuto un impatto immediato. Altre riprese dell'uomo sono state diffuse online, contribuendo a creare un quadro chiaro dell'aspetto e del comportamento del sospettato. Nei giorni seguenti, numerose segnalazioni al numero di emergenza 112 hanno indicato la presenza del presunto aggressore in vari punti della città, permettendo alle forze dell'ordine di raccogliere dettagli fondamentali relativi all'abbigliamento e al mezzo di trasporto utilizzato.

Le indagini e il rinvenimento di prove

Grazie alle informazioni fornite dai cittadini e alle registrazioni video, gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a rintracciare il sospettato per le vie del centro di Lecce. Durante la perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione, le autorità hanno rinvenuto alcuni oggetti che confermano la dinamica denunciata: un cacciavite avvolto in un guanto di lattice blu, esattamente come visibile nel video postato dalla vittima, e le scarpe indossate durante l'aggressione.

Denuncia e conclusioni

L'uomo è stato denunciato a piede libero con l'accusa di lesioni aggravate dall'uso continuato di arma. Le indagini proseguono per accertare ulteriori dettagli e per valutare se siano da configurarsi ulteriori responsabilità.