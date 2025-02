Alla scoperta della Lama Balice: laboratori didattici per oltre 600 bambini

BITONTO - È partito, a Bitonto, il terzo dei quattro laboratori previsti nell’ambito del progetto “Impariamo a mangiare sano”. Per due settimane, 630 alunni delle classi seconde e terze delle scuole primarie di Bitonto, Palombaio e Mariotto, saranno coinvolti in varie attività che si svolgeranno tra i verdi paesaggi di del Parco Naturale Lama Balice, luoghi caratterizzati da elevata biodiversità e fenomeni carsici. In questo ambiente naturale, molte sono le specie di piante aromatiche che crescono spontanee insieme a piante autoctone come gli ulivi.L’attività punta a mostrare il territorio del Parco sotto l’aspetto naturalistico, geologico e storico, a riconoscere le caratteristiche dell’ambiente naturale (flora e fauna) e ad individuare le relazioni tra biodiversità naturale e alimentare attraverso visite nelle grotte e passeggiate nella Lama Balice, alla scoperta della vegetazione spontanea e delle piante alimentari.«Grazie a questo laboratorio i bambini hanno l’opportunità di scoprire l'ambiente che li circonda e che circonda la città di Bitonto, con la Lama Balice, l’antico fiume Tiflis, le grotte, le erbe aromatiche, le erbe spontanee, gli animali, imparando anche a conoscere odori e suoni tipici. Possono apprendere cosa significa legare le erbe aromatiche e i loro profumi alla buona alimentazione e possono conoscere meglio la loro città guardandola dal basso, imparando a riconoscere, da qui, i suoi edifici e i suoi vicoli» è il commento di Rossella Elia, agronoma.“Impariamo a mangiare sano” mira a sensibilizzare i più piccoli all’importanza di un’alimentazione sana, che valorizzi prodotti di stagione, preferibilmente locali. Frutto di una collaborazione tra Regione Puglia e Comune di Bitonto e Masseria Lama Balice, il progetto è finalizzato a diffondere buone abitudini alimentari sin dall'infanzia, poiché una dieta equilibrata può aiutare a prevenire malattie future come obesità e malnutrizione. È partito a novembre, con un primo laboratorio dedicato all’uva e alla vendemmia. Il secondo è stato dedicato ai cereali e alle farine, elementi cardine nella dieta mediterranea. L’ultimo appuntamento, a marzo, sarà dedicato all’agricoltura sinergica e alla cura di un orto.Tra le scuole che hanno aderito, figurano: I° Circolo Didattico Statale “Nicola Fornelli”, Istituto Comprensivo "Caiati - Don Tonino Bello", Istituto Comprensivo Modugno - Rutigliano - Rogadeo, Istituto Comprensivo Sylos - Don Milani, Istituto Comprensivo Statale Vito Felice Cassano - A. De Renzio, Istituto Sacro Cuore – Bitonto.