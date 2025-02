All'Antico Vinaio sbarca a Bari: un nuovo capitolo della storia delle schiacciate fiorentine

BARI - All'Antico Vinaio, il celebre locale delle schiacciate fiorentine, è pronto a sbarcare a Bari. Tommaso Mazzanti, patron del famoso brand, ha annunciato l’apertura della nuova sede con un video sui social, dove appare a bordo di una barca con il lungomare di Bari, facilmente riconoscibile, come sfondo. In un altro esilarante video Mazzanti sopraggiunge dall'Arco basso di Bari Vecchia e chiede dei consigli sulla cucina barese alla Signora delle orecchiette Nunzia.

"Una nuova avventura Italiana. Stiamo per scrivere un altro capitolo di questa magnifica storia", ha scritto Mazzanti, regalando ai suoi follower quello che può considerarsi un annuncio ufficiale, dopo i numerosi rumors che si erano susseguiti nei giorni precedenti.

Il nuovo locale sorgerà nel primo isolato di via Sparano, una delle zone più centrali e frequentate della città. L’inaugurazione, prevista per l’estate, si aggiungerà alle altre sedi già attive a Firenze, Milano, Roma, Torino, San Marco e New York. Il conto alla rovescia per i baresi è ufficialmente partito: presto anche la città pugliese potrà gustare le inconfondibili schiacciate che hanno conquistato il mondo.