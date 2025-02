Angelo Duro a Lecce, quattro sold out

Biglietti ancora disponibili per il 2 marzo





LECCE - Sold out per il nuovo spettacolo di Angelo Duro, intitolato "Ho tre belle notizie", previsto al Teatro Apollo di Lecce inizialmente per il 26 e 27 febbraio 2025: in poche ore dal lancio dei biglietti, è stato registrato il tutto esaurito. Una risposta importante da parte del pubblico che conferma la grande attesa per il ritorno in scena di uno degli artisti più irriverenti e amati del panorama teatrale italiano.





Per soddisfare le numerose richieste Molly Art Live, organizzatore dell’evento, ha aggiunto ulteriori date, prolungando il tour fino al 2 marzo: i biglietti per le nuove date sono disponibili sui circuiti autorizzati, tra cui ticketone.it e angeloduro.it.





Dopo il grande successo del precedente spettacolo, "Sono cambiato" che ha collezionato oltre 120 sold out in Italia e all’estero, Angelo Duro torna con un tour ancora più ambizioso e travolgente. "Ho tre belle notizie" prenderà il via il 19 febbraio 2025 dal Teatro Team di Bari e conta già un calendario di oltre cento date, destinato a conquistare i palcoscenici di tutta Italia.





Angelo Duro, con il suo stile provocatorio e unico, promette di regalare al pubblico una serata di pura energia e risate, lasciando spazio anche alla riflessione. Dopo aver sorpreso e fatto ridere il pubblico con il suo cambiamento, è ora pronto a svelare queste enigmatiche "tre belle notizie".





- Date sold out: 26, 27, 28 febbraio / 1 marzo 2025

- Biglietti disponibili: 2 marzo 2025