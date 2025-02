Apulia Tourism Investment 2025: un evento cruciale per il futuro del turismo in Puglia

BARI - La Regione Puglia, in collaborazione con Vestas Consulting Hospitality, presenta la seconda edizione di Apulia Tourism Investment 2025, che si svolgerà dal 26 al 28 febbraio alla Fiera del Levante di Bari. Questo evento è parte di BTM Italia Business Tourism Management, il principale appuntamento dedicato al turismo nel Sud Italia, e rappresenta un'importante opportunità di confronto sui temi strategici del settore.

Durante tre giorni di lavori, si affronteranno argomenti chiave come il Quadro di sostegno PR Puglia per il turismo, l'attrattività del territorio, la rigenerazione urbana e l'innovazione sociale. La Puglia si sta affermando come un polo di attrazione per investimenti nel settore turistico e immobiliare, coinvolgendo sia grandi gruppi internazionali che imprenditori locali desiderosi di contribuire al rilancio della regione.

Il "Main Event", previsto per il 28 febbraio, sarà un momento centrale di sintesi e confronto tra istituzioni, esperti e investitori, mirato a rafforzare il ruolo della Puglia come meta d'eccellenza per il turismo internazionale. Il panel “Le scelte della Regione Puglia per il turismo”, in programma per le ore 10.30, discuterà le strategie e i piani di sviluppo previsti nel PR Puglia FESR-FSE / 21-27, con l’obiettivo di sostenere una crescita sostenibile e inclusiva.

Interverranno relatori di spicco, tra cui Aldo Patruno, direttore generale del Dipartimento Turismo e Cultura, che presenterà le linee guida a lungo termine per il settore; Rocco De Franchi, responsabile della Comunicazione istituzionale, che esplorerà il ruolo della comunicazione nella promozione dell'immagine pugliese; e Gianfranco Lopane, assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, che parlerà delle politiche regionali in materia di sostenibilità e innovazione. Massimo Salomone, coordinatore del settore Turismo di Confindustria Puglia, illustrerà invece le opportunità e le sfide per il settore privato.

L'evento si articolerà anche in diverse sessioni dedicate a nuovi modelli di ospitalità, progettazione e riqualificazione dei territori. Il 27 febbraio, il “Tornanza Forum” si concentrerà sulla rinascita dei borghi italiani, con la firma del “Manifesto della Tornanza”, un impegno per costruire un futuro che vada oltre il concetto di ritorno.

Inoltre, quest’anno Apulia Tourism Investment declina il tema “turistico del viaggio” attraverso la produzione artistica del pugliese Sergio Recanati, con la proiezione in anteprima del film "Popayán", girato nella storica città colombiana e frutto di una residenza d'artista del 2024.

Apulia Tourism Investment 2025 rappresenta quindi un’importante piattaforma di dialogo per tracciare le linee del futuro del turismo in Puglia, rafforzando l’offerta turistica regionale e lavorando per una burocrazia semplificata, al fine di attrarre sempre più investimenti e garantire uno sviluppo sostenibile e innovativo.